Mặc đồ bó sát, Lê Bống lộ ảnh đầy khuyết điểm ngoài đời

Sau một thời gian nổi tiếng trên MXH, Lê Bống bắt đầu lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác nhau. Gần đây nhất nữ TikToker bén duyên với công việc MC, được biết cô đảm nhận Bản tin Alo Bác sĩ trên kênh VTC1. Trên trang cá nhân của mình, hot girl Lê Bống chia sẻ loạt khoảnh khắc diện trang phục công sở lịch sự, chỉn chu hoàn toàn trái ngược với phong cách trước đây. Không dừng lại ở đó, hình ảnh Lê Bống đứng trước nhà đài còn được “team qua đường” ghi lại. So với ảnh tự đăng, Lê Bống ngoài đời thoạt nhìn không cao bằng và để lộ đôi chân kém thon. Dưới ống kính người khác, toàn bộ vóc dáng của cô nàng hoàn toàn trái ngược với những gì được đăng tải trên MXH. Lê Bống khi bị chụp lén vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, body cuốn hút. Điểm trừ duy nhất là phần bụng dưới "phì nhiêu" không được phẳng so với ảnh đã qua chỉnh sửa. Trước đó, Lê Bống từng nhiều lần bị "dìm hàng" kèm theo những lời "xỉa xói" về đôi chân "cột đình" của mình. Chia sẻ về điều này, TikToker cho biết: "Mình hi vọng là mọi người có quay mình qua camera thường thì check máy lên 1 tý để chân mình không bị quá ngắn. Với lúc nào trông mình không xinh lắm thì hi vọng mọi người hãy giữ lại đó làm kỉ niệm thôi". Một bộ phận khán giả cho rằng tuy hình ảnh Lê Bống trong ống kính "team qua đường" không lung linh như ảnh chính chủ tự đăng nhưng cũng không quá "dìm hàng". Dưới phần bình luận, một số ý kiến góp ý Lê Bống không nên mặc trang phục bó sát bởi điều đó khiến cô lộ khuyết điểm. Ảnh: Tổng hợp

