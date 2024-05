“Người đẹp Tây Đô” Hoài An khoe dáng nuột với bikini trên bờ biển

Trên trang cá nhân, diễn viên Hoài An vừa "xả" loạt ảnh diện áo tắm trong chuyến du lịch vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận. Nữ diễn viên phim Người đẹp Tây Đô diện bikini một mảnh khoe đường cong quyến rũ. Nhiều cư dân mạng khen ngợi nhan sắc của Hoài An ngày càng gợi cảm khó cưỡng. "Xinh đẹp hết phần thiên hạ rồi", "Sao ngày càng gợi cảm và trẻ quá vậy chị", "Quá đẹp chị ơi" - bình luận của cư dân mạng. Đăng tải bộ ảnh gợi cảm, Hoài An viết: "Tuần mới bùng cháy nào… 50 tuổi lần đầu dám làm chuyện ấy". Hoài An từng đóng phim Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Gọi giấc mơ về. Hoài An từng bị mắc chứng khô tuyến lệ, viêm bờ mi và giác mạc do đóng quá nhiều vai bi. “Sau quá trình điều trị, tình trạng bệnh tôi thuyên giảm. Tôi cũng cố gắng giữ sức, không lạm dụng khóc quá mà chủ yếu tập trung vào biểu cảm khác. Sau mỗi cảnh, tôi dành thời gian nghỉ ngơi, điều tiết lại mắt, đến nay mọi thứ vẫn ổn”, Hoài An chia sẻ trên Vietnamnet. Nữ diễn viên đã có thể trở lại đóng vai bi. Ngoài đóng phim, Hoài An còn kinh doanh. Hoài An có đường tình duyên khá lận đận. Sau khi cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, cô một mình nuôi con trai. Hoài An hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nữ diễn viên đi du lịch, gặp bạn bè khi rảnh rỗi. Xem video "Diễn viên Hoài An ở hậu trường đóng phim". Nguồn FBNV

