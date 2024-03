Lập trình viên “phượt” khắp nước Đức trên những chuyến tàu

Lasse Stolley có rất nhiều tự do và có thể quyết định mỗi ngày nơi anh ấy muốn đi

Cậu thanh niên người Đức, Lasse Stolley, 17 tuổi, đã có cuộc sống trên tàu được 1 năm rưỡi với một sự thoải mái đáng ngạc nhiên.



Lasse đi gần 1.000km một ngày khắp nước Đức trên con tàu Deutsche Bahn. Anh ta đi vé hạng nhất, ngủ trên tàu đêm, ăn sáng ở phòng chờ DB, tắm ở bể bơi công cộng và trung tâm giải trí, tất cả đều sử dụng thẻ đường sắt hàng năm không giới hạn của anh ta.

Lasse - lập trình viên tự do về mặt kỹ thuật - không có nơi ở cố định, và dường như thực sự thích lối sống khác thường của mình, điều mà anh ấy thường xuyên ghi lại trên blog của mình, Life on the Train.

Bắt đầu một cuộc hành trình khác thường

Lasse mới đây đã có cuộc trò chuyện với Business Insider kể về công việc, niềm vui ... khi sống trên tàu:

“Tôi đã sống trên tàu như một người du mục kỹ thuật số được một năm rưỡi rồi. Ban đêm, tôi ngủ trên chuyến tàu Intercity Express (ICE) đang di chuyển, và ban ngày tôi ngồi trên ghế, cạnh bàn và làm việc như một lập trình viên, xung quanh là nhiều hành khách.

Tôi đi từ đầu này đến đầu kia của đất nước. Tôi đang khám phá toàn bộ nước Đức.

Tôi quyết định sống trên tàu khi tôi 16 tuổi. Những ngày đi học của tôi đã ở phía sau, và cả thế giới đều rộng mở với tôi.

Vì vậy, vào mùa hè năm 2022, tôi quyết định từ bỏ sở thích du lịch của mình, bỏ lại ngôi nhà của bố mẹ tôi ở Schleswig-Holstein và dấn thân vào một cuộc phiêu lưu vĩ đại.

Nếu tôi muốn đi du lịch biển, tôi sẽ bắt chuyến tàu về phía bắc vào buổi sáng. Nếu tôi khao khát sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố lớn thì tôi sẽ tìm kiếm sự kết nối với Berlin hoặc Munich. Hoặc tôi bắt tàu tốc hành đến dãy Alps để đi bộ đường dài.

Tôi sử dụng ứng dụng này để sắp xếp chuyến tiếp theo vào buổi tối. Nhà của tôi chính là tàu.

Những tháng đầu thật khó khăn và tôi phải học rất nhiều về cách mọi việc diễn ra. Mọi thứ đều khác với những gì tôi tưởng tượng”.

Chi phí, qua đêm và câu hỏi dành cho phụ huynh

Lasse nói rằng, sau tất cả những điều đã cân nhắc, anh phải trả khoảng 10.000 euro (8.500 USD) mỗi năm để sống theo cách mình đang sống.

“Tôi có rất nhiều tự do và có thể quyết định mỗi ngày nơi tôi muốn đi, cho dù đó là dãy Alps, đến một thành phố lớn hay ra biển. Tôi hoàn toàn linh hoạt”, Lasse kể.

Bố mẹ của Lasse nghĩ gì về quyết định của anh ấy?

“Tôi đã phải thuyết phục bố mẹ tôi rất nhiều”, Lasse nói.

Sau khi anh ấy thuyết phục xong, bố mẹ anh ấy đã kiểm tra khía cạnh pháp lý và đồng ý. Họ đã giúp anh bán đi phần lớn tài sản của mình, và giờ đây hoàn toàn ủng hộ quyết định của con trai họ.

Mang hành lý ở mức tối thiểu

“Một khía cạnh quan trọng của chủ nghĩa tối giản trên tàu là việc giảm bớt của cải vật chất.

Vì không gian có sẵn cho bạn rất hạn chế nên bạn phải lựa chọn cẩn thận những gì bạn thực sự cần.

Nó có nghĩa là loại bỏ những món đồ không cần thiết và giới hạn bản thân ở những thứ thiết yếu nhất.

Thách thức của việc không tích lũy ngày càng nhiều thứ là thành phần trung tâm của lối sống tối giản. Đặc biệt với một chiếc ba lô, bạn sẽ nhanh chóng đạt đến giới hạn về không gian.

Thứ quan trọng nhất đối với tôi là máy tính xách tay và tai nghe chống ồn của tôi, ít nhất chúng mang lại cho tôi một chút riêng tư trên tàu”, Lasse kể.

Nhìn lại 18 tháng sôi động

“Cuộc sống này có ý nghĩa vô cùng. Mỗi khi không làm việc, tôi tắt máy đi, nhìn ra ngoài cửa sổ và ngắm cảnh. Điều đó làm tôi bình tĩnh lại rất nhiều. Sau đó tôi cứ để suy nghĩ của mình lang thang.

Tuyến đường yêu thích của tôi dẫn qua Thung lũng Middle Rhine giữa Mainz và Bonn. Ở đây tàu luôn di chuyển rất chậm dọc theo dòng sông. Đó là một con đường đẹp như tranh vẽ trải dài dưới chân những vườn nho. Quang cảnh bên ngoài thật tuyệt vời.

Tôi đã đi tổng cộng hơn 500.000 km kể từ khi tôi bắt đầu sống trên tàu. Tuy nhiên, tôi không biết mình muốn đi du lịch khắp nước Đức bao lâu nữa và thức dậy ở một nơi nào đó khác biệt mỗi ngày.

Thẻ Bahncard 100 của tôi vẫn còn hạn sử dụng trong sáu tháng. Tôi vẫn chưa thấy đủ”, Lasse vừa nói vừa cười đầy mãn nguyện.

Theo Metro