Lái xe bằng chân tay ôm đánh đàn, chàng trai khiến netizen tá hỏa

Mới đây, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, ăn mặc tươm tất và ôm cây đàn đi xe máy trên Quốc lộ 1A, đoạn từ TP Long Khánh và ngã 3 Cua Heo. Đáng chú ý, thanh niên này bỏ tay lái và điều khiển xe chạy bằng chân. Trong khi, 2 tay ôm đàn vừa đánh vừa hát say sưa. Đoạn clip nhanh chóng thú hút lượng người xem đông đảo với khĩ thuật điêu nghệ của anh chàng. Thậm chí, chính người dân đi trên đường quay lại cũng phải khen thanh niên này: 'trời ơi ngầu dữ'. Tuy nhiên, hành động bất chấp mạo hiểm tính mạng của đối tượng, cũng bị chỉ trích gay gắt khi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông của nhiều người đang đi đường. Người Lao Động cho biết thêm, thanh niên này đang sinh sống tại TP Long Khánh, thường hay mặc áo có hình con gấu, bán bánh kẹo tại các quán nhậu ở khu vực trung tâm thành phố. Hiện, lực lượng chức năng sẽ liên lạc với đối tượng để điều tra, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Đây không phải lần đầu tiên những hành động coi thường luật an toàn giao thông trên được netizen mang ra bàn tán. Thay vì sử dụng hai tay để điều khiển xe máy, người đàn ông này lại dùng chân và không đội mũ bảo hiểm. Lại thêm trường hợp dùng chân "làm xiếc" trên đường. Chẳng còn trẻ trung gì nhưng ông bác này vẫn coi thường việc an toàn giao thông.

