Đạp xe kiểu này, hot girl Lê Bống nhận đủ chỉ trích từ netizen

Lê Bống là cái tên một trong những gương mặt thị phi nhất cõi mạng. Hot TikToker này là chủ nhân của kha khá những ồn ào liên quan đến phong cách gợi cảm quá đà đến mức phản cảm hay những phát ngôn bị nhận xét là thiếu kiến thức trên sóng truyền hình. "Sao thị phi" rơi xuống đầu hot girl Lê Bống không tự nhiên mà có, chủ yếu do chính cô nàng tự tạo ra. Tiêu biểu như loạt hành động gây tranh cãi được cô nàng này vô tình chia sẻ trên story Instagram mới đây. Theo đó, Lê Bống dạo này đang muốn thử sức với bộ môn tập tành mới là đạp xe. Những tưởng đây là một thú vui vô cùng lành mạnh và đáng để học tập, tuy nhiên theo dõi video ghi lại quá trình đạp xe được Lê Bống ghi lại, dân mạng đã lập tức phải nhăn mặt. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc đạp xe tập luyện thì không sao nhưng vấn đề ở đây là hành động vừa đạp xe vừa đeo headphone to đùng để nghe nhạc của Lê Bống. Không chỉ vậy, ở story đăng tải sau đó, hot TikToker Lê Bống thậm chí còn làm hành động gây tranh cãi hơn khi đạp xe nhưng thả cả 2 tay. Đáng chú ý là địa điểm đạp xe của Lê Bống không phải trong công viên hay nơi nào đó vắng vẻ mà ở giữa đường phố, nơi xe cộ vẫn đi lại khá đông đúc. Việc đạp xe đeo tai nghe hay đạp xe thả 2 tay đều được coi là những hành động vô cùng nguy hiểm, không chỉ với riêng Lê Bống mà còn dễ gây ảnh hưởng đến những người đi đường khác. Lý do khiến Lê Bông bị chỉ trích là bởi chúng dễ gây mất tập trung, không làm chủ được phương tiện mình đang điều khiển dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Theo đó, người điều khiển xe đạp không được sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trong đó có tai nghe) nếu không phải là máy trợ thính. Riêng với trường hợp người điều khiển xe đạp mà buông cả hai tay khi đang tham gia giao thông thì thậm chí còn bị xử phạt vi phạm hành chính. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: YAN News

