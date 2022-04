Bạn gái Đoàn Văn Hậu: Gia thế khủng, học vấn ấn tượng

Đoàn Văn Hậu là hậu vệ trẻ nhận được sự tín nhiệm của HLV Park Hang Seo. Song song với sự nghiệp trên sân cỏ, chuyện tình “nửa úp – nửa mở” của anh với bạn gái tin đồn Doãn Hải My cũng là điều khiến netizen bàn tán rần rần. Chỉ trong thời gian ngắn, cầu thủ Đoàn Văn Hậu liên tiếp lộ ảnh đi chơi, đi siêu thị và check-in… tại cùng 1 địa điểm với bạn gái Doãn Hải My. Khi tham dự đám cưới của 2 đồng đội thân thiết gần đây, Văn Hậu và Hải My cũng ngồi khá gần nhau và thoải mái chụp ảnh, trò chuyện tình cảm. Lộ nhiều hint như vậy, thế nhưng cả 2 đều nhất quyết giữ im lặng, chưa từng lên tiếng về tin đồn xung quanh mình. Bạn gái cầu thủ đội tuyển Việt Nam sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình chuẩn, nhờ vậy mà cô từng tự tin đăng kí dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Xuất hiện tại cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng, Doãn Hải My gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp trong trẻo, được đánh giá là 1 trong những ứng cử viên cho ngôi vị cao nhất. Sau nhiều cố gắng, cô lọt vào top 10 chung cuộc và nhận được danh hiệu Người đẹp Tài năng nhờ màn trình diễn piano ấn tượng. Tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, hình ảnh Văn Hậu đến gần Hải My để an ủi khi cô không thể đạt danh hiệu cao hơn khiến không ít người bất ngờ. Giữa chốn đông người, cả 2 trao cho nhau cái ôm tình cảm, người đẹp cũng nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính máy ảnh. Rời khỏi cuộc thi, Hải My nhận được nhiều lời mời quảng cáo và chụp mẫu ảnh. Theo dõi trang cá nhân của 10X, được biết cô nàng đã thử sức kinh doanh vào tháng 5/2021 khi mở cửa hàng bán phụ kiện nam và mỹ phẩm, công việc làm ăn cũng khá phát triển. Ít ai biết rằng, suốt 12 năm đi học, Hải My đều xuất sắc đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong kì thi THPT Quốc gia năm 2019, người đẹp đạt điểm cao môn Văn là 8,25. Cô cũng được 7.0 IELTS và có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ Trung Quốc. Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp và học vấn ấn tượng, Hải My cũng may mắn được sinh ra trong gia đình có điều kiện. Trong 1 bài phỏng vấn với truyền thông vào thời điểm dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, bạn gái Đoàn Văn Hậu cho biết mình cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi cha mẹ luôn tạo điều kiện để bản thân học tập, rèn luyện. Bên cạnh đó, cha mẹ Hải My cũng luôn ủng hộ và tin tưởng mọi dự định, cũng như sự cố gắng của con gái. Bất kể là chuyện gì trong cuộc sống, người thân của cô đều sẵn sàng hỗ trợ, chỉ dẫn và định hướng. Cha mẹ Hải My đều là người kinh doanh giỏi và sở hữu doanh nghiệp riêng. Bên cạnh đó, gia đình gái xinh này cũng sở hữu 1 quán bar và 1 nhà hàng nổi tiếng, toạ lạc tại vị trí đắc địa ở trung tâm Thủ đô. Sinh ra trong gia đình có điều kiện, không có gì khó hiểu khi Hải My được theo học piano từ nhỏ, có thể vẽ, múa và hát…, được rèn luyện từ thể chất lẫn tinh thần.

