Lại chơi trend "biến hình", Xoài Non khiến netizen khen gì cũng thừa

Trên trang cá nhân, Xoài Non khoe những khoảnh khắc trong sản phẩm biến hình của cô. Có thể thấy, ở những giai đoạn đầu người đẹp sẽ để mặt kiệm son phấn hoặc chọn những lối make up nhẹ nhàng tôn lên đường nét gương mặt thanh thoát. Hình tượng trong veo vốn luôn là thế mạnh của nàng hot girl sinh năm 2002 nên không khó để cô chiếm được cảm tình của người hâm mộ. Nửa phần sau, Xoài Non tiếp tục thử sức với nhiều layout mới lạ hơn. Theo đó, người đẹp bắt đầu diện những bộ cánh quyến rũ kết hợp với việc chọn tông trang điểm đậm đà, sắc sảo. Lần này, Xoài Non đã thành công hớp hồn người hâm mộ với phong cách trang điểm đậm nhờ vào việc lên ý tưởng về mặt hình tượng thông minh. Trước đây, Xoài Non cũng đã từng thử đu trend TikTok biến hình. Dù nhan sắc của gái xinh Gen Z vẫn không có gì để chê song cô lại không được đánh giá bởi lối trang điểm Tây, nhấn nhá quá nhiều vào phần khối, môi và mắt. Nhiều người cho rằng phong cách này khá "dìm" Xoài Non và khiến cô mất đi vẻ đẹp trong veo vốn có. Sau tất cả, đa phần người hâm mộ vẫn đồng tình cho rằng Xoài Non được thể hiện tối đa vẻ đẹp của bản thân khi cô theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, trong trẻo. Vốn sở hữu nét đẹp lai Tây hiện đại, nàng hot girl sinh năm 2002 không cần phải sử dụng quá nhiều đến trang điểm để giúp cô trở nên nổi bật hơn. Lối trang điểm thanh thoát cũng đã từng giúp Xoài Non chiếm spotlight tại nhiều sự kiện lớn nhỏ khác nhau. Xoài Non là nàng hot girl có sự trưởng thành đáng ngưỡng mộ về nhan sắc. Theo đó, người đẹp cũng rất chăm chỉ thử sức ở nhiều hình tượng đa dạng để đem đến sự mới mẻ cho công chúng.

