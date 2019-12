Không phải “hot girl 1m52”, đây mới là cô gái được Quang Hải nhắn “Anh thương vợ“

Quang Hải là một trong những cái tên được quan tâm nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Anh là cầu thủ khiến cả Đông Nam Á phải kiêng dè. Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ thì chuyện tình cảm đời tư của cầu thủ Quang Hải cũng được người hâm mộ chú ý. Cách đây vài tháng, anh chính thức chia tay tình lâu năm Nhật Lê, hot girl người Quảng Nam. Mới đây, một số hình chụp nội dung tin nhắn cực kỳ mùi mẫn giữa Quang Hải và gái lạ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo đó, nam cầu thủ có những lời nói quan tâm cùng hành động gửi ảnh vô cùng thân mật cho đối phương. Ban đầu, người hâm mộ cho rằng đây là tin nhắn tình cảm giữa Quang Hải và "hot girl 1m52" bởi cả hai từng lộ clip hẹn hò cùng nhau trong khoảng thời gian đội trưởng U22 Việt Nam đang tham dự SEA Games tại Philippines. Thế nhưng một số người khẳng định, bạn gái Quang Hải là một cô gái tên Huyền My (SN 1997) đến từ Nghệ An. Cách đây không lâu, cô nàng này đã khoe một chiếc áo có chữ ký của cầu thủ kèm lời nhắn mùi mẫn "Anh thương vợ". So sánh các nét của chữ ký này có thể khẳng định được ngoài của Quang Hải thì không thể là của ai được. Trên trang cá nhân của Huyền My cũng đầy những trạng thái, bình luận đầy ẩn ý về việc cô nàng đang hẹn hò với nam cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội. Khi tải hình ảnh, Huyền My còn sử dụng hashtag #H, có thể là viết tắt của tên Hải, hơn thế cô còn thông tin đến bạn bè rằng "H đang bận tập" hoàn toàn trung khớp với thời gian Quang Hải đang thi đấu tại SEA Games 30. Khi trả lời trên Instagram về việc có phải đang hẹn hò cùng Quang Hải hay không, Huyền My cũng úp mở, không hề rõ ràng vừa phủ định lại khẳng định. Khi nhận được lời chúc phúc của người hâm mộ, cô nàng nhẹ nhàng gửi lời cảm ơn khiến tin đồn đang hẹn hò với Quang Hải thêm phần chắc chắn. Xem thêm clip: Quang Hải vừa vướng tin đồn hẹn hò bạn gái mới, Nhật Lê liền đăng status đầy ẩn ý - Nguồn: Youtube

