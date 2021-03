Khoe tóc mới, nữ giảng viên hot girl được khen xinh như búp bê

Năm 2020, Âu Hà My là cái tên nhận được nhiều người quan tâm khi tố chồng cũ - Trọng Hưng ngoại tình. Sau lùm xùm, cuối cùng nữ giảng viên hot girl và người chồng cũ diễn viên chọn cách im lặng. Sau chuyện ly hôn ồn ào với Trọng Hưng, nữ giảng viên Âu Hà My nhanh chóng cân bằng được cuộc sống. Cô nàng tập trung dành thời gian cho công việc, bản thân và chăm đi làm từ thiện. Mới đây, nữ giảng viên Âu Hà My đăng ảnh khoe mái tóc mới cùng lời chia sẻ: "Thân hình mũm mĩm, tóc ngắn dễ thương. 49 kg rồi". Dù tự nhận mình mũm mĩm nhưng màn khoe tóc mới của Âu Hà My nhận được nhiều lời khen từ netizen. Cụ thể, một số thành viên bình luận dưới bài đăng của Âu Hà My với lời khen như: "Xinh lắm chị ạ, đúng là con gái xinh nhất khi không thuộc về ai" hay "Xinh xuất sắc, thế này lại muốn quay lại làm học sinh". Thậm chí, một số thành viên còn không tiếc lời khen Âu Hà My hậu chia tay chồng cũ lại xinh ra, đẹp chẳng kém búp bê. Trước Tết Nguyên Đán 2021 khoảng 1 tuần, Âu Hà My hào hứng thông báo chuyện mua nhà đón Tết. Chia sẻ của Âu Hà My nhận được sự quan tâm đặc biệt. Thành tích cô đạt được sau gần 6 tháng ly hôn ồn ào khiến mọi người ngưỡng mộ, gửi lời chúc mừng. Sau khi tậu nhà, Âu Hà My tiếp tục gây "choáng" khi khoe món quà đắt đỏ mà cô tặng cho mẹ. Đây là chiếc điện thoại iphone 12. Nếu là người theo sát Âu Hà My dễ dàng nhận thấy, kể từ sau vụ ly hôn ồn ào với Nguyễn Trọng Hưng, cô giáo chủ yếu tập trung cho công việc giảng viên và kinh doanh. Không ai có thể phủ nhận nhan sắc của Âu Hà My sau khi chia tay Trọng Hưng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn xưa. Mời độc giả xem video: Trọng Hưng tố cáo Âu Hà My bịa đặt chuyện sảy thai,chuyện vay 1 tỷ từ gia đình vợ cũ là sai sự thật? - Nguồn: SaoStar

Năm 2020, Âu Hà My là cái tên nhận được nhiều người quan tâm khi tố chồng cũ - Trọng Hưng ngoại tình. Sau lùm xùm, cuối cùng nữ giảng viên hot girl và người chồng cũ diễn viên chọn cách im lặng. Sau chuyện ly hôn ồn ào với Trọng Hưng, nữ giảng viên Âu Hà My nhanh chóng cân bằng được cuộc sống. Cô nàng tập trung dành thời gian cho công việc, bản thân và chăm đi làm từ thiện. Mới đây, nữ giảng viên Âu Hà My đăng ảnh khoe mái tóc mới cùng lời chia sẻ: "Thân hình mũm mĩm, tóc ngắn dễ thương. 49 kg rồi". Dù tự nhận mình mũm mĩm nhưng màn khoe tóc mới của Âu Hà My nhận được nhiều lời khen từ netizen. Cụ thể, một số thành viên bình luận dưới bài đăng của Âu Hà My với lời khen như: "Xinh lắm chị ạ, đúng là con gái xinh nhất khi không thuộc về ai" hay "Xinh xuất sắc, thế này lại muốn quay lại làm học sinh". Thậm chí, một số thành viên còn không tiếc lời khen Âu Hà My hậu chia tay chồng cũ lại xinh ra, đẹp chẳng kém búp bê. Trước Tết Nguyên Đán 2021 khoảng 1 tuần, Âu Hà My hào hứng thông báo chuyện mua nhà đón Tết. Chia sẻ của Âu Hà My nhận được sự quan tâm đặc biệt. Thành tích cô đạt được sau gần 6 tháng ly hôn ồn ào khiến mọi người ngưỡng mộ, gửi lời chúc mừng. Sau khi tậu nhà, Âu Hà My tiếp tục gây "choáng" khi khoe món quà đắt đỏ mà cô tặng cho mẹ. Đây là chiếc điện thoại iphone 12. Nếu là người theo sát Âu Hà My dễ dàng nhận thấy, kể từ sau vụ ly hôn ồn ào với Nguyễn Trọng Hưng, cô giáo chủ yếu tập trung cho công việc giảng viên và kinh doanh. Không ai có thể phủ nhận nhan sắc của Âu Hà My sau khi chia tay Trọng Hưng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn xưa. Mời độc giả xem video: Trọng Hưng tố cáo Âu Hà My bịa đặt chuyện sảy thai,chuyện vay 1 tỷ từ gia đình vợ cũ là sai sự thật? - Nguồn: SaoStar