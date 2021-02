Ly hôn nửa năm, Âu Hà My khoe "lộc lá" tậu nhà mới

2020 vừa qua là một năm đầy sóng gió với nữ giảng viên Âu Hà My. Khi cuộc tình giữa cô và Trọng Hưng có kết cục tan vỡ khi lùm xùm ngoại tình được phơi bày. Vì ồn ào này, nữ giảng viên Âu Hà My cũng khóa trang cá nhân một quãng thời gian khá dài. Sau khi trở lại, cô chăm chỉ cập nhật hình ảnh từ thiện, lễ chùa. Gần đây, Âu Hà My cũng thường xuyên đăng ảnh đi dạy. Có thể thấy cuộc sống của nữ giảng viên đã hoàn toàn bình yên sau ồn ào. Mới đây, cô bất ngờ thông báo tin vui dịp cận Tết. Cụ thể, nữ giảng viên Âu Hà My chia sẻ đã mua được căn nhà mang tên mình. Âu Hà My viết: "Mùng 1 đi nhận ngôi nhà mang tên mình thành quả xứng đáng sau bao vất vả và nỗ lực cố gắng! Kết thúc năm Canh Tý thế này là rực rỡ rồi, cám ơn mẹ yêu vì luôn ở bên và động viên mọi quyết định của con gái". Thành tích của Âu Hà My đạt được sau gần 6 tháng ly hôn ồn ào khiến mọi người ngưỡng mộ, gửi lời chúc mừng. Có thể thấy, dù trải qua 1 năm với khá nhiều sóng gió song điều đó không làm ảnh hưởng đến tinh thần cũng như năng suất công việc của nữ giảng viên hot girl. Nếu là người theo sát Âu Hà My dễ dàng nhận thấy, kể từ sau vụ ly hôn ồn ào với Nguyễn Trọng Hưng, cô giáo chủ yếu tập trung cho công việc. Ngoài lên lớp, Hà My còn giúp mẹ kinh doanh khách sạn. Có thời gian, nữ giảng viên sinh năm 1994 lại đi làm từ thiện, lễ chùa, hẹn hò với bạn bè. Chuyện tình yêu giữa Trọng Hưng và Hà My từng khiến rất nhiều người "gato" bởi cả hai thường xuyên công khai dành cho nhau những điều ngọt ngào, lãng mạn trên mạng xã hội. Yêu thương, tình cảm là thế nhưng ngày 12/8/2020, Hà My gây xôn xao dư luận khi tung bằng chứng bắt gian chồng ngoại tình tại nhà riêng "tuesday", khép lại cuộc hôn nhân 11 tháng. Theo lời Âu Hà My, Trọng Hưng là một người bạc bẽo, ngoại tình lúc vợ bụng mang dạ chửa. Khi anh phá sản, mẹ nữ giảng viên xinh đẹp thậm chí còn chi cho con rể 1 tỷ trả nợ, vậy mà lúc bà nằm viện, cậu rể quý lại không một lời hỏi thăm. Ngày cô giáo sảy thai, nam diễn viên Đi qua mùa hạ còn không thèm bén mảng mà lại đi "vui vẻ" với nhân tình. Mời độc giả xem video: Trọng Hưng tố cáo Âu Hà My bịa đặt chuyện sảy thai,chuyện vay 1 tỷ từ gia đình vợ cũ là sai sự thật? - Nguồn: SaoStar

