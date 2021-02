Khoe mẹ chồng, vợ streamer giàu nhất Việt Nam lộ cuộc sống hôn nhân

Phạm Trang có biệt danh Xoài Non là một trong những hot girl hot nhất Instagram. Cô nàng sinh năm 2002 này gây ấn tượng với gương mặt lai tây dù là thuần Việt 100%. Dừng sự nghiệp học hành, hot girl Xoài Non theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, làm mẫu ảnh có tiếng tại Sài Gòn. Vào cuối năm 2020 cô nàng này đã tổ chức đám cưới cực "khủng" với "streamer giàu nhất Việt Nam" - Xemesis. Sau đám cưới với chồng đại gia, cuộc sống của Xoài Non khiến không ít người tò mò. Trong vlog mới nhất của mình, gái xinh 2K đã có chia sẻ về lần đầu ăn Tết cùng gia đình chồng. Đặc biệt gây chú ý nhất chính là phát ngôn từ mẹ ruột Xemesis về con dâu Xoài Non. Ảnh: Cắt từ clip Mẹ chồng của Xoài Non rất yêu thương và thân thiết với con dâu, bà dành những nụ hôn, cái ôm ấm áp cho con dâu, tươi cười trò chuyện với Xoài Non thân hơn cả con trai. Ảnh: Cắt từ clip Đáng nói nhất là lúc Xoài Non hỏi về cảm nhận của mẹ chồng khi lần đầu tiên đón Tết cùng cô. Lúc này, bà tươi cười bảo: “Vui. Rất là hạnh phúc". Cuối lời, mẹ chồng Xoài Non còn chốt hạ: “Bao nhiêu tài sản sẽ cho con (Xoài Non) hết.” Ảnh: Cắt từ clip Cách hai người trò chuyện, đối đáp với nhau không hề có khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu như nhiều người vẫn hay bàn tán. Từng chia sẻ với báo chí, Xoài Non cho hay, cuộc hôn nhân của cô cũng bình thường và giản dị như bao người phụ nữ khác. Vợ chồng Xoài Non cùng nhau kiếm tiền và vun vén hạnh phúc gia đình, hoàn toàn không có chuyện cô ở nhà tiêu tiền của chồng và tận hưởng cuộc sống nhung lụa. Mối quan hệ tốt với gia đình nhà chồng chính là động lực to lớn để cô có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Điều khiến hot girl xinh đẹp có thêm niềm tin vào hôn nhân là sự yêu thương của gia đình chồng. Trang cho hay, cô được mẹ chồng thương như con ruột và đó cũng là một phần lý do cô chấp nhận lời cầu hôn của Hiếu Nghiêm ở tuổi 17. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News

