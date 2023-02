Khoe lưng trần hững hờ, người yêu Đoàn Văn Hậu thừa nhận sống ảo

Mới đây trên trang cá nhân, bạn gái Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My có bài đăng gây chú ý trên Facebook cá nhân. "Nhớ Thái Lan 2022", cô viết. Khoảnh khắc ghi lại, Doãn Hải My diện chiếc áo màu hồng, phía sau buộc dây, để lộ phần lưng quyến rũ. Phía dưới, bạn gái Đoàn Văn Hậu kết hợp cùng chiếc quần jeans rách, vô cùng hợp thời trang Dưới phần bình luận bài đăng, rất nhiều người vào khen ngợi sắc vóc thon gọn, làn da trắng sáng của Top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2020. Thế nhưng, Doãn Hải My sau đó lên tiếng thanh minh bản thân trắng sáng như vậy là do phần mềm chỉnh sửa ảnh. Về phía Văn Hậu, thấy bạn gái khoe ảnh hở bạo, anh không có bất cứ phản ứng gì mà còn rủ nửa kia đi Thái Lan chơi. Đọc phần tương tác của cả 2, nhiều người cảm thấy gato trước tình cảm mặn nồng của họ. Doãn Hải My (SN 2001) hiện là sinh viên lớp Luật chất lượng cao, trường ĐH Luật Hà Nội. Cô từng là ứng viên nặng ký cho ngôi vị Hoa Hậu Việt Nam năm 2020. Không chỉ học giỏi cô nàng còn sở hữu ngoại hình quyến rũ, vòng eo 56cm và gương mặt rất xinh đẹp. Trước đó, loạt hình Hải My bị chụp lén trên phố từng gây sốt trước đó. Cặp Hậu - My được nhận xét đôi lứa xứng đôi khi chàng là cầu thủ nổi tiếng, đá bóng giỏi, kiếm nhiều tiền còn nàng xinh đẹp, tài năng. Từng có tin đồn sắp về chung nhà với Đoàn Văn Hậu, Hải My lên tiếng phủ nhận. Cô cho hay hiện cả 2 mới chỉ đang trong mối quan hệ yêu đương, muốn tập trung cho sự nghiệp trước vì tuổi đời còn khá trẻ.

