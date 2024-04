Khoe dáng ở thác Nàng Tiên, hot girl xinh đẹp ngỡ “thiên thần“

Bộ ảnh một cô gái được chụp ở thác Nàng Tiên (Sơn La) đã "hớp hồn" nhiều tín đồ đam mê du lịch ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Tạo dáng trên chiếc bè gỗ giữa dòng nước trong vắt, xanh như ngọc, cô nàng uyển chuyển xoay mình để bắt được khoảnh khắc đẹp nhất. Giữa khung cảnh lung linh của nước non, núi rừng, cô nàng này được nhiều người ví như "thiên thần" vừa chạm đến chốn trần gian. Góc chụp cũng như hiệu ứng ánh sáng càng làm tôn lên vóc dáng nuột nà của cô gái. Netizen cũng đã nhanh chóng tìm ra danh tính của "thiên thần" đã đốn tim rất nhiều người này. Cô nàng là Lê Thị Thùy Linh, sinh năm 2000, từng theo học trường đại học Thương Mại và hiện tại đang là một người mẫu ảnh, diễn viên tự do. Được biết, nhờ vào một buổi offline của nhóm giao lưu mẫu ảnh và nháy, đoàn đã tổ chức đi chụp ở thác Nàng Tiên và Thùy Linh là một trong số những bạn mẫu trong chuyến đi này. Bộ ảnh này được chụp vào năm ngoái thế nhưng khi được 1 fanpage về du lịch đăng tải gần đây mới nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Trang phục được Thùy Linh lựa chọn khá gợi cảm, khéo khoe đường cong cơ thể nhưng không gây phản cảm với người xem. Là một mẫu ảnh, việc giữ vóc dáng với Thùy Linh là một yêu cầu bắt buộc. Cô nàng duy trì chế độ ăn uống hợp lý với việc ăn nhiều hoa quả, rau xanh, ít ăn tinh bột và tuyệt đối không ăn đêm. Là một người có niềm đam mê với du lịch, nàng mẫu luôn hào hứng với những chuyến đi mà công việc mang lại. Với cô nàng, nghề mẫu giúp cô "có thêm nhiều trải nghiệm, được đi nhiều nơi tham quan nhiều cảnh đẹp của việt nam và quan trọng nhất là cũng có thêm 1 khoản thu nhập". Diện bikini màu hường phấn, Thùy Linh chiếm trọn ánh nhìn bởi những đường cong nóng bỏng. Tuy nhiên, là một người mẫu ảnh với phong cách khá quyến rũ, không ít lần nàng mẫu nhận phải những bình luận tiêu cực. Tuy nhiên không vì vậy mà Thùy Linh cảm thấy khó chịu: "Chắc chắn là khi xác định làm mẫu ảnh nhất là mẫu ảnh sexy thì sẽ có rất nhiều lời nói, hành động khiếm nhã đối với bản thân em. Những lời nói bình luận thì em mặc kệ thôi vì việc của em thì em làm, em không để tâm tới lời nói của người ngoài." Cô cũng cảm thấy rất may mắn khi công việc của bản thân được bố của mình thấu hiểu, sẻ chia và ủng hộ. Cô nàng sinh năm 2000 sở hữu chiều cao 1m62, tuy không quá nổi bật thế nhưng nhờ vào tỷ lệ cơ thể cân đối, Thùy Linh dễ dàng cân mọi outfit. Chia sẻ về nghề mẫu ảnh, cô nàng luôn tự hào vì những điều mà công việc mang lại, nhằm mục đích "tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ". Thùy Linh quan niệm "tận dụng lợi thế của mình là vẻ ngoài để kiếm thêm thu nhập thì không có gì sai", nghề mẫu ảnh cũng như mọi nghề khác, rất đáng được trân trọng.

