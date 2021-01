Khoe bạn trai mới, hot girl Sun Ht phát "cẩu lương" cho fan

Khác với ngày cuối năm hay bị chọn làm thời điểm chia tay, nhiều cặp đôi thường chọn ngày đầu tiên của năm mới để công khai tình yêu, điển hình mới nhất trong đó phải nhắc tới hot girl Sun Ht. Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Sun Ht quyết định công khai luôn tình mới bằng một bức ảnh hôn nhau dưới pháo hoa không thể lãng mạn hơn. Dưới bức ảnh, Sun Ht viết: "2020 + 1 (and only)" (Tạm dịch: 2021 và anh, chỉ duy nhất mình anh) Nhìn ảnh và caption là biết Sun Ht hẳn đang hạnh phúc vô cùng bên bạn trai mới. Về phần bạn trai của hot girl 9X Sun Ht, tuy chưa tìm ra danh tính nhưng dân mạng cũng dành rất nhiều lời khen bởi trông anh chàng khá phong độ và bảnh bao. Trước đó, dân tình cũng từng đồn đoán về việc Sun Ht có người mới sau một thời gian chính thức chia tay Phở. Tối 31/7/2020, nhân một buổi tối Sài Gòn đổ cơn mưa tầm tã, dân hóng đã vô tình bắt gặp Sun Ht đang nắm tay một chàng trai lạ. Ngày 31/7/2020 của Sun Ht và nam chính lạ mặt đã cùng nhau trú mưa trong khuôn viên của một chung cư cao cấp, trao cho nhau những cái nắm tay thân mật. Thậm chí, dân tình còn phân tích rất kĩ về các chi tiết của bức ảnh như nhìn kiểu tóc, góc nghiêng và dáng người thì có vẻ anh chàng từng trú mưa với Sun Ht hồi tháng 7 năm ngoái chính là bạn trai cô nàng vừa công khai. Đang say trong tình yêu, Sun Ht càng ngày càng xinh. Cùng ngắm nhìn thêm những bức ảnh vô cùng xinh đẹp của Sun Ht. Mời quý độc giả xem video: Mix đồ dạo phố cuối tuần cùng "hotgirl" Sun HT - Nguồn: StarTalk Video News

