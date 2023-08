Khoe ảnh mới, vợ Phan Văn Đức lộ nhan sắc trẻ hơn chục tuổi

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã của tiền vệ Phan Văn Đức - Võ Nhật Linh đăng tải loạt ảnh khoe cắt tóc mái bằng đầy trẻ trung. Vợ Phan Văn Đức thu hút mọi ánh nhìn dù diện trang phục đơn giản, tạo dáng không cầu kỳ. Qua loạt hình ảnh mới có thể thấy Võ Nhật Linh như trẻ ra chục tuổi, có lẽ do cô nàng để tóc mái bằng nên gương mặt càng trẻ trung hơn. Hot girl xứ Nghệ được người hâm mộ nhận xét là "càng đẻ càng xinh". Đã trải qua hai lần sinh nở nhưng Nhật Linh vẫn nhuận sắc, thậm chí còn trẻ trung, xinh đẹp hơn trước. 3 năm, 2 lần mang thai và sinh nở, bà xã cầu thủ Văn Đức vẫn giữ được nhan sắc và góc dáng đáng ngưỡng mộ. Cô từng nổi tiếng với hình ảnh cô giáo mầm non xinh đẹp, dễ thương. Cô nàng kết hôn với Văn Đức vào năm 2020. Trong 3 năm, Võ Nhật Linh hạ sinh 2 người con. Trên mạng xã hội, Nhật Linh chủ yếu chia sẻ những hình ảnh liên quan đến chồng con. Cô hết lòng vun vén cho tổ ấm nhỏ, luôn đồng hành với chồng trong sự nghiệp sân cỏ. Nhật Linh tốt nghiệp sư phạm mầm non nhưng hiện ở nhà lo nội trợ và quản lý khách sạn của gia đình. Ảnh: FBNV

