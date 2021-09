Khoe ảnh đi khai giảng, Đoàn Văn Hậu khiến fan không khỏi giật mình

Hòa trong không khí nhiều trai xinh gái đẹp đăng ảnh ngày còn đi học, mới đây Đoàn Văn Hậu cũng không ngoại lệ khi chia sẻ khoảnh khắc thời đeo khăn quàng đỏ, dự lễ khai giảng năm nào. Trên trang cá nhân của mình, cầu thủ Đoàn Văn Hậu đăng ảnh mặc sơ mi trắng đi khai giảng. Chú thích cho bức ảnh của mình, chàng quốc dân viết đơn giản: "Khai giảng năm học mới". Thời còn cắp sách tới trường, vì phải tập tành ngoài sân bóng từ bé nên Văn Hậu ngày đó có làn da đen nhẻm. Dẫu vậy nụ cười rạng rỡ cùng gương mặt dễ thương của Văn Hậu vẫn cực kì nổi bật. So sánh với nhan sắc hiện tại, ai cũng ngỡ ngàng với sự thay đổi bất ngờ của chàng cầu thủ quốc dân khi trưởng thành. Đó cũng chính là lý do mà phía dưới bức ảnh ngày ấy, netizen đã để lại hàng loạt bình luận xuýt xoa: "Ôi chồng em đẹp trai từ bé", "Nhìn đáng yêu phết nhờ",... Hình ảnh quả đầu "chất phát ngất" của Văn Hậu thời trẻ cũng từng là, náo loạn mạng xã hội. Thời điểm này, chàng cầu thủ sinh năm 1999 vẫn chưa trổ mã, thân hình còn gầy, nhỏ và gu thời trang vẫn chưa được định hướng. Đó chỉ là ảnh Văn Hậu thời "trẻ trâu", còn Văn Hậu của hiện tại rất vạm vỡ với chiều cao 1m85, cơ bắp cuồn cuộn và phong độ thi đấu nổi trội. Thời gian qua, anh được cho đang hẹn hò với người đẹp Doãn Hải My - thí sinh từng lọt top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2020. Sau khi tìm được 1001 bằng chứng hẹn hò, người hâm mộ cứ háo hức chờ "bạn gái tin đồn" Đoàn Văn Hậu và chàng cầu thủ công khai nhưng rất tiếc là cho tới nay, cả hai vẫn quyết định giữ im lặng. Với những bằng chứng từ trước đến nay không thể phủ nhận được sự thật rằng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nói riêng cũng như gia đình bạn gái tin đồn nói chung cực thân. Sau tất cả, không ít người hy vọng bến đỗ cuối cùng của Văn Hậu sẽ là Doãn Hải My. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24

Hòa trong không khí nhiều trai xinh gái đẹp đăng ảnh ngày còn đi học, mới đây Đoàn Văn Hậu cũng không ngoại lệ khi chia sẻ khoảnh khắc thời đeo khăn quàng đỏ, dự lễ khai giảng năm nào. Trên trang cá nhân của mình, cầu thủ Đoàn Văn Hậu đăng ảnh mặc sơ mi trắng đi khai giảng. Chú thích cho bức ảnh của mình, chàng quốc dân viết đơn giản: "Khai giảng năm học mới". Thời còn cắp sách tới trường, vì phải tập tành ngoài sân bóng từ bé nên Văn Hậu ngày đó có làn da đen nhẻm. Dẫu vậy nụ cười rạng rỡ cùng gương mặt dễ thương của Văn Hậu vẫn cực kì nổi bật. So sánh với nhan sắc hiện tại, ai cũng ngỡ ngàng với sự thay đổi bất ngờ của chàng cầu thủ quốc dân khi trưởng thành. Đó cũng chính là lý do mà phía dưới bức ảnh ngày ấy, netizen đã để lại hàng loạt bình luận xuýt xoa: "Ôi chồng em đẹp trai từ bé", "Nhìn đáng yêu phết nhờ",... Hình ảnh quả đầu "chất phát ngất" của Văn Hậu thời trẻ cũng từng là, náo loạn mạng xã hội. Thời điểm này, chàng cầu thủ sinh năm 1999 vẫn chưa trổ mã, thân hình còn gầy, nhỏ và gu thời trang vẫn chưa được định hướng. Đó chỉ là ảnh Văn Hậu thời "trẻ trâu", còn Văn Hậu của hiện tại rất vạm vỡ với chiều cao 1m85, cơ bắp cuồn cuộn và phong độ thi đấu nổi trội. Thời gian qua, anh được cho đang hẹn hò với người đẹp Doãn Hải My - thí sinh từng lọt top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2020. Sau khi tìm được 1001 bằng chứng hẹn hò, người hâm mộ cứ háo hức chờ "bạn gái tin đồn" Đoàn Văn Hậu và chàng cầu thủ công khai nhưng rất tiếc là cho tới nay, cả hai vẫn quyết định giữ im lặng. Với những bằng chứng từ trước đến nay không thể phủ nhận được sự thật rằng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nói riêng cũng như gia đình bạn gái tin đồn nói chung cực thân. Sau tất cả, không ít người hy vọng bến đỗ cuối cùng của Văn Hậu sẽ là Doãn Hải My. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24