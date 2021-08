Bị hỏi là người thứ ba, tình tin đồn Đoàn Văn Hậu đáp trả

Doãn Hải My (sinh năm 2001) được biết đến là bạn gái tin đồn của cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Cô được yêu mến bởi khuôn mặt ngọt ngào với đường nét thanh tú và phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Xinh đẹp thuộc hàng top trong cuộc thi nhan sắc lớn, lại vướng tin đồn yêu chàng cầu thủ nổi tiếng nên Doãn Hải My khó tránh khỏi những bàn tán, nghi ngờ là người thứ ba. Mới đây, bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu đã dốc hết tâm tư, trả lời luôn một thể về chuyện có hay không thông tin từng làm... tuesday. Một netizen đã mạnh dạn hỏi "Bạn đã bao giờ là người thứ 3 chưa?" với Doãn Hải My. Ngay lập tức, cô nàng phản ứng gây chú ý. Bên cạnh trả lời chưa từng làm người thứ ba, Doãn Hải My còn giải thích khá dài: "My may mắn được nuôi dạy trong một gia đình tử tế, được giáo dục bởi những ngôi trường và giáo viên tốt. Bản thân My cũng là người có học thức và có sự tự trọng. My tự tin nói rằng mình chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ hạ thấp mình làm một việc như vậy". Ngoài ra, Doãn Hải My cũng hé lộ với netizen rằng bản thân cô cũng chưa từng có mối quan hệ không rõ ràng nào. Mọi thứ đều được minh bạch rõ ràng. Trước đó, người đẹp từng bị nói là "trà xanh giật chồng". Nhiều người còn để lại những bình luận ác ý mà không đưa ra bất cứ cơ sở hay căn cứ nào dành cho cô. Từ ngày dính tin đồn tình cảm với Đoàn Văn Hậu, gái đẹp Doãn Hải My đã vướng phải không ít tin đồn. Chưa từng một lần xác nhận mối quan hệ yêu đương, nhưng Đoàn Văn Hậu và gia đình Doãn Hải My khá thân thiết. Chẳng chịu công khai nhưng đã có vô số bằng chứng Văn Hậu và Hải My là 1 đôi được cư dân mạng thu thập được. Bỏ ngoài tai những lời xì xào về mối quan hệ, Hải My và Văn Hậu vẫn tập trung vào công việc riêng và phát triển bản thân. Thời gian gần đây, cư dân mạng thường xuyên thấy Hải My đăng tải nhiều hình ảnh gợi cảm lên trang cá nhân. Vóc dáng nóng bỏng của Hải My cùng gương mặt ngây thơ khiến cư dân mạng khen ngợi không ngớt lời. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Báo Indo hả hê khi Hậu chấn thương, Doãn Hải My lên tiếng về chuyện tình với V.Hậu - Nguồn: Vietnam Sports

Doãn Hải My (sinh năm 2001) được biết đến là bạn gái tin đồn của cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Cô được yêu mến bởi khuôn mặt ngọt ngào với đường nét thanh tú và phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Xinh đẹp thuộc hàng top trong cuộc thi nhan sắc lớn, lại vướng tin đồn yêu chàng cầu thủ nổi tiếng nên Doãn Hải My khó tránh khỏi những bàn tán, nghi ngờ là người thứ ba. Mới đây, bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu đã dốc hết tâm tư, trả lời luôn một thể về chuyện có hay không thông tin từng làm... tuesday. Một netizen đã mạnh dạn hỏi "Bạn đã bao giờ là người thứ 3 chưa?" với Doãn Hải My. Ngay lập tức, cô nàng phản ứng gây chú ý. Bên cạnh trả lời chưa từng làm người thứ ba, Doãn Hải My còn giải thích khá dài: "My may mắn được nuôi dạy trong một gia đình tử tế, được giáo dục bởi những ngôi trường và giáo viên tốt. Bản thân My cũng là người có học thức và có sự tự trọng. My tự tin nói rằng mình chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ hạ thấp mình làm một việc như vậy". Ngoài ra, Doãn Hải My cũng hé lộ với netizen rằng bản thân cô cũng chưa từng có mối quan hệ không rõ ràng nào. Mọi thứ đều được minh bạch rõ ràng. Trước đó, người đẹp từng bị nói là "trà xanh giật chồng". Nhiều người còn để lại những bình luận ác ý mà không đưa ra bất cứ cơ sở hay căn cứ nào dành cho cô. Từ ngày dính tin đồn tình cảm với Đoàn Văn Hậu, gái đẹp Doãn Hải My đã vướng phải không ít tin đồn. Chưa từng một lần xác nhận mối quan hệ yêu đương, nhưng Đoàn Văn Hậu và gia đình Doãn Hải My khá thân thiết. Chẳng chịu công khai nhưng đã có vô số bằng chứng Văn Hậu và Hải My là 1 đôi được cư dân mạng thu thập được. Bỏ ngoài tai những lời xì xào về mối quan hệ, Hải My và Văn Hậu vẫn tập trung vào công việc riêng và phát triển bản thân. Thời gian gần đây, cư dân mạng thường xuyên thấy Hải My đăng tải nhiều hình ảnh gợi cảm lên trang cá nhân. Vóc dáng nóng bỏng của Hải My cùng gương mặt ngây thơ khiến cư dân mạng khen ngợi không ngớt lời. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Báo Indo hả hê khi Hậu chấn thương, Doãn Hải My lên tiếng về chuyện tình với V.Hậu - Nguồn: Vietnam Sports