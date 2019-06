"Khóa môi" táo bạo trên truyền hình, Mon 2K không hẹn hò ảo thuật gia

Mon 2K (tên thật Trần Ngọc Ánh, sinh năm 1994) đổi tên thành Ly Ly, đeo mặt nạ tham gia chương trình hẹn hò trên truyền hình. Tại đây, cô bị nam doanh nhân từ chối hẹn hò với lý do ăn mặc quá sexy.



Sau khi chọn ra về cùng ảo thuật gia Đức Nguyên, Mon 2K có màn "khóa môi" táo bạo với "người mới" ngay trên sóng truyền hình.

Hành động này khiến "hot girl thị phi" bị khán giả chỉ trích vì "làm lố", "cố tình diễn cảnh nóng".

Cố không "hở" trên sóng truyền hình

Mon 2K cho biết lý do tham gia chương trình hẹn hò do một người anh thân thiết giới thiệu. Bên cạnh đó, cô đã lâu chưa tìm được nửa kia phù hợp nên muốn giấu mặt, thử vận may trên truyền hình.

Mon 2K thường xuyên diện những trang phục gợi cảm, khoe vòng một. Ảnh: FBNV. 9X thích gameshow này bởi cô có cơ hội hẹn hò với những anh chàng không biết gì về quá khứ "nổi loạn" của mình.



Cụ thể là những lùm xùm về việc khởi xướng "phong trào hot girl ngực khủng", chê bai những người có vòng một "khiêm tốn", "lộ hàng", ăn mặc táo bạo.

Mon 2K nói mình may mắn khi được hẹn hò với cả 3 anh chàng đều trẻ trung, điển trai.

"Hot girl thị phi" cho hay cô không buồn hay thất vọng khi nam doanh nhân Chấn Nghi chủ động rút khỏi cuộc chơi.

Mon 2K cho rằng chàng trai này không có thiện cảm với những cô gái sexy. Bởi vậy, nếu có hẹn hò, hai người cũng khó thể đi cùng nhau lâu dài.

Nói về lý do chọn ảo thuật gia Đức Nguyên, Mon 2K cho biết cô thấy được sự chân thành, thật thà của người này.

"Khi lên truyền hình tôi đã chọn những bộ trang phục không lố lăng, song vẫn bị nói phản cảm vì vòng một chật chội. Còn về nụ hôn, lúc đó không hiểu sao trước chàng trai trẻ đẹp tôi lại hành động như vậy", Mon 2K nói.

Cô nói thêm bản thân tham gia chương trình với kỳ vọng tìm người yêu, thay vì PR bản thân hay đánh bóng tên tuổi.

Sau chương trình, Mon 2K tiết lộ cô và Đức Nguyên có nhắn tin hỏi thăm nhưng không gặp gỡ. Cả hai khó bắt đầu tình yêu vì tính cách khác biệt.

Muốn hẹn hò với Mon 2K

Đức Nguyên - chàng trai được Mon 2K lựa chọn hẹn hò - cho biết anh tham gia chương trình với mục đích vui là chính. Bên cạnh đó, 9X cũng muốn tìm được người con gái phù hợp.

Nam ảo thuật gia tiết lộ đây là lần đầu tiên anh tham gia một gameshow hẹn hò nên cảm giác khá ngại ngùng.

Đức Nguyên bất ngờ khi được Mon 2K lựa chọn. Anh vui khi biết người hẹn hò với mình là cô gái được biết tới nhiều trên mạng xã hội.

"Tôi là người sống tình cảm, coi trọng những gì thuộc về hiện tại nên không quan tâm quá khứ của Mon 2K. Tôi rất vui và sẵn sàng hẹn hò nếu được cô ấy gật đầu đồng ý", nam ảo thuật gia nói.

Đức Nguyên cũng cho biết sau nụ hôn táo bạo trên truyền hình với Mon 2K, anh gặp khá nhiều xáo trộn trong cuộc sống.

9X bị nhiều người trêu chọc, hiểu nhầm và phải nhận những lời chỉ trích ác ý. Tuy nhiên, anh không bị ảnh hưởng bởi điều này.

Ảo thuật gia cho rằng cuộc sống luôn có những mặt tốt và mặt xấu và anh chỉ quan tâm đến những mặt tích cực.

Đức Nguyên thừa nhận anh thích mẫu bạn gái xinh đẹp, hiểu chuyện và biết đồng cảm như Mon 2K. Tuy nhiên, khả năng cả hai có trở thành một nửa của nhau hay không còn phải tùy duyên.