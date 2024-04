Năm 2024 là năm thứ hai Đảng ủy Công an Thành phố chỉ đạo Ban Thanh niên tổ chức Giải bóng 7 người trong toàn Công an Thành phố nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thể dục, thể thao, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tập luyện, tăng cường sức khỏe, thể lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Khai mạc VCK giải bóng đá Tuổi trẻ Công an Thủ đô.

Đặc biệt, quy mô của giải đấu năm nay được mở rộng đến các Hội cổ động viên của CLB bóng đá Công an Hà Nội với mong muốn tạo thêm môi trường sinh hoạt đa dạng, rộng khắp, hấp dẫn để cổ động viên, những người yêu mến Công an Hà Nội và cán bộ chiến sỹ Công an Thành phố được giao lưu, chia sẻ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, niềm tự hào về truyền thống, thành tích vẻ vang của bóng đá Công an Thủ đô; từ đó tạo nguồn cổ động viên tích cực nhằm tiếp thêm sức mạnh, động lực cho đội bóng đá Công an Hà Nội tham gia các giải đấu chuyên nghiệp. Đồng thời thông qua giải đấu, có thể phát hiện những tài năng bóng đá cho phong trào thể thao của Công an Thành phố.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng- Trưởng Ban Thanh niên CATP Hà Nội, Trưởng ban tổ chức giải - cho biết Vòng loại tại 12 Cụm thi đua Thanh niên Công an Thủ đô đã được tổ chức trong tháng 3/2024 với sự tham gia của 61 đội bóng, qua đó chọn ra 14 đội xuất sắc nhất cùng với đội tuyển của 10 Hội cổ động viên của CLB bóng đá Công an Hà Nội sẽ thi đấu tại Vòng chung kết từ ngày 14/4 đến 25/5/2024.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng- Trưởng Ban Thanh niên CATP Hà Nội, Trưởng ban tổ chức giải trao bảng danh vị cho nhà tài trợ.

Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, Ban Tổ chức đã luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ đặc biệt của các đơn vị đồng hành để cùng hướng đến một trong những Giải bóng đá 7 người có quy mô hàng đầu Việt Nam. 03 buổi lễ và 40 trận đấu của giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số của Tuổi trẻ Công an Thủ đô, FPT Play, Bóng đá sân 7, Nhịp đập Iphủi với hàng triệu người theo dõi. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng sẽ tổ chức các sự kiện bên lề Giải đấu để phục vụ khán giả với nhiều hoạt động ý nghĩa và phần quà hấp dẫn, cũng như cơ hội được giao lưu với các ngôi sao của bóng đá Việt Nam.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng phát biểu tại lễ Khai mạc VCK giải bóng đá Tuổi trẻ Công an Thủ đô

Ngay sau lễ khai mạc, những trận đấu đầu tiên của vòng chung kết đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp, nhiều bàn thắng được ghi trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng trăm cổ động viên có mặt theo trên khán đài.