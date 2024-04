Phú bà hot nhất Sài thành làm gì để nâng vòng 3 hơn 1m

Khánh My (sinh năm 1991 tại Kiên Giang) từng là người mẫu, diễn viên, sau đó chuyển hướng qua kinh doanh. Đặc biệt, Khánh My sở hữu một tòa nhà 7 tầng, hơn 40 phòng mang tên mình, tọa lạc trên một cung đường đắt giá ở TP.HCM nên thường được gọi với danh xưng ''Phú bà sở hữu tòa nhà mang tên mình". Mới đây, Khánh My gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện áo hai dây, váy xẻ cao tôn hình thể gợi cảm. Ở độ tuổi 33, người đẹp này vẫn sở hữu đường cong hình thể quyến rũ, với vòng eo nhỏ, vòng 1, vòng 3 đầy đặn. Người hâm mộ khen ngợi Khánh My ngày càng trẻ trung, sắc vóc thăng hạng theo thời gian. Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, Khánh My thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe vóc dáng, lúc ở trong phòng tập, khi chụp hình thời trang,... Khánh My cho thấy sự chăm chút, đầu tư cho bản thân mỗi ngày để "níu kéo tuổi xuân". Theo đó, người đẹp đến phòng gym mỗi ngày, nếu không quá bận rộn, kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh để trẻ hóa về cả nhan sắc, vóc dáng. Khánh My từng gây chú ý khi bật mí số đo hình thể mà nhiều người ao ước sở hữu là: 88-59-103 (cm). Cô đặt mục tiêu trở thành mỹ nhân có "vòng 3 trái đào" đẹp nhất Việt Nam, lớn 110cm. Khánh My duy trì thói quen ăn đủ bữa, đúng giờ, đồng thời hạn chế tinh bột nhưng đảm bảo bổ sung nhiều protein tốt, các loại rau xanh, hoa quả mọng nước. Khánh My cũng đề cao việc làm đẹp bằng tinh thần, yêu thương và chăm sóc bản thân mỗi ngày. Thế nên, khi có thời gian rảnh rỗi, cô thưởng cho mình những chuyến du lịch, nghĩ dưỡng.

