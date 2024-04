Khách Tây leo trèo nguy hiểm ở Hà Giang, bao vụ thương tâm xảy ra

Du khách đến Việt Nam ngoài những địa điểm du lịch thường biết đến ở các thành phố lớn, gần đây du lịch kiểu trải nghiệm cũng khiến các vị khách Tây mê mẩn. Hà Giang là một điểm đến rất nhiều đoàn khách nước ngoài lựa chọn trong lịch trình khám phá Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng khách Tây không ngại leo trèo lên các mỏm đá để khám phá thiên nhiên đang khiến nhiều người khá quan ngại. Những bức ảnh chụp lại được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người chú ý, trong ảnh các đoàn khách nước ngoài khác nhau đều rất hào hứng leo lên các vách đá trong khi không hề có đồ bảo hộ, thậm chí có người còn leo cả ra những mỏm đá chơi vơi. Check-in tại mỏm đá "tử thần'' được rất nhiều người yêu thích. Những hình ảnh này gợi nhắc đến một sự việc cách đó không lâu. Nam du khách mang quốc tịch Anh khi leo ra mỏm đá để chụp ảnh thì trượt chân rơi xuống khoảng 2m, chấn thương ở chân trái, chảy máu nhiều. Tự điều khiển phương tiện để khám phá các cung đường ở Hà Giang đang là cách du lịch được ưa thích, tuy nhiên chưa có một đơn vị nào đứng ra bảo đảm về tính an toàn và đảm bảo lộ trình cho phương thức du lịch này. Rất nhiều du khách ở điểm dừng nghỉ. Vị trí "mỏm đá tử thần" là địa điểm nguy hiểm, có rất nhiều tảng đá lớn, xếp chồng lên nhau nhưng không chắc chắn. Mỏm đá du khách hay đứng chụp ảnh có mặt nhẵn, lại không có lan can nên rất dễ trơn trượt. Nhìn hình ảnh này, rất nhiều người phải hú hồn: ''Nguy hiểm quá, lỡ có chuyện gì thì lại mất hình ảnh du lịch Việt Nam", "nhìn thôi đã thấy run rồi". Để đảm bảo an toàn cho du khách, thời gian qua chính quyền huyện Mèo Vạc, xã Pải Lủng đã thường xuyên tuyên truyền du khách không trèo ra mỏm đá chụp ảnh, thậm chí đặt cả biển cảnh báo nguy hiểm, lập hàng rào chắn. Tuy nhiên vẫn nhiều người bất chấp để có những bức hình đẹp. Toàn cảnh địa điểm check-in được rất nhiều du khách yêu thích.

