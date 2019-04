Khá bảnh và một loạt hình tượng “giang hồ online” nổi như cồn trên MXH

Khá Bảnh tên thật là Ngô Bá Khá (SN 1993 tại Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Hành trình giang hồ của Khá bắt đầu từ năm 2011 khi bị đi trại giáo dưỡng do tội đánh người và cố ý gây thương tích. Năm 2017 sau vài lần đi tù Khá ra trại và chuyển hướng sang làm kênh youtube riêng và thu hút được 9 triệu người xem. Nội dung trong những clip Youtube của hình tượng giang hồ Khá Bảnh xoay quanh chuyện giang hồ như tình nghĩa anh em. Tuy nhiên, mới đây clip đốt xe máy do quá tốn xăng của Khá đã gây hiệu ứng xấu. Đặc biệt hơn nữa, nhân vật này mới đây đã bị bắt vì tội tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Dương Minh Tuyền (SN 1986 tại Bắc Ninh) là nhân vật khá cộm cán trong giới giang hồ MXH với biệt danh "thánh chửi". Với chiêu trò phản cảm nhưng Tuyền được dân mạng chú ý. Tháng 4/2017, Tuyền bị tuyên án 32 tháng tù về các tội Gây rối trật tự công cộng và Hủy hoại tài sản. Mới đây, Dương Minh Tuyền được mãn hạn tù sớm. Gã giang hồ này trở về với cuộc sống bình thường, kinh doanh quán ăn, đi làm từ thiện và không còn chửi bới trên MXH như xưa. Thời gian qua, Phú Lê là một trong những cái tên khá hot trên MXH khi cho ra mắt bộ phim Chạm Mặt Giang Hồ. Nhìn vẻ ngoài ngầu của anh chàng này, nhiều người nghĩ anh ta là giang hồ nhưng không phải. Phú là 1 doanh nhân, chủ sở hữu công ty TNHH XNK Thiên Phú. Trên MXH ngoài những lúc rảnh rỗi quay livestream, PHú Lê còn thể hiện khả năng đàn hát. Nhiều người còn gọi anh chàng xăm trổ đầy mình này là "Người đeo nhiều vàng nhất Việt Nam". Huấn Hoa Hồng tên khai sinh là Bùi Xuân Huấn. Huấn được mọi người biết đến vào khoảng năm 2015 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng mạng. Anh nổi tiếng đến mức xếp hạng thứ 232 trên thế giới và thứ 1 trong danh sách hiện tượng mạng nổi tiếng. Huấn Hoa Hồng ban đầu chỉ đăng những video ăn chơi hằng ngày và những clip hài hước do chính anh tự thực hiện. Những clip của anh thường rất đơn giản, không có kỹ thuật cao siêu gì, cũng không có tính thẩm mỹ cao. Nhưng lại nhận được sự săn đón quan tâm của cộng đồng nhờ vào tình huống hài hước, cách nói chuyện tự nhiên. Và cái tên Huấn Hoa Hồng bắt đầu trở nên được chú ý trên mạng xã hội. Xuất hiện cùng với Phú Lê trong clip Chạm Mặt Giang Hồ còn có một cái tên khá cộm cán khác cả ngoài đời lẫn trên MXH là Dũng Trọc Hà Đông. So với Phú Lê, Dũng Trọc Hà Đông ít nổi tiếng trên MXH bởi nhân vật này chỉ thường livestream nói chuyện phiếm. Nhưng về sự "hổ báo" trong giang hồ thì có lẽ tầm cao sẽ khác. Người dân ở quê Khá Bảnh nhận xét thế nào khi nghe tin "thần tượng giang hồ online" bị bắt? - Nguồn: @youtube

