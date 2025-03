Hot girl 9X đình đám Hà thành khoe ảnh mang thai con đầu lòng

An Japan – một trong những hot girl đời đầu nổi bật của thế hệ 9X, vừa khiến dân mạng bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh mang thai con đầu lòng Tin vui này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, nhất là những ai từng yêu mến cô nàng từ thời còn là một trong “bộ ba sát thủ” đình đám một thời. Trong bộ ảnh bầu, nàng hot girl một thời cùng chồng mặc đồ đôi, hạnh phúc với niềm vui sắp chào đón em bé chào đời. Trong những bức ảnh mới đăng tải, An Japan vẫn giữ được nét đẹp thanh thoát, dịu dàng như ngày nào. Dù đang trong giai đoạn thai kỳ, cô nàng vẫn trông vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp, thần thái không thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao. Nhiều netizen còn nhận xét rằng nhan sắc của An Japan ngày càng mặn mà, đằm thắm hơn sau khi mang bầu: "Xinh quá", "đẹp quá đi", "chúc mừng chị ạ". Chồng của An Japan tên Nguyễn Dũng Anh, là đạo diễn đồng thời là chủ quán cà phê ở Hà Nội. Cặp đôi có nhiều năm quen biết trước khi trở thành người yêu và về chung một nhà vào năm 2023. So với những hot girl cùng thời như Quỳnh Anh Shyn và Mẫn Tiên, cô nàng có cuộc sống kín tiếng hơn. Xuất hiện từ thời kỳ đỉnh cao của trào lưu hot girl Hà thành, An Japan nổi tiếng nhờ gương mặt xinh đẹp, nét dịu dàng chuẩn Á Đông và thần thái cuốn hút. Dù không còn hoạt động showbiz sôi nổi, An Japan vẫn giữ được lượng người theo dõi trung thành nhờ phong cách sống kín tiếng nhưng vẫn rất thu hút. Cô nàng tập trung vào công việc kinh doanh, tận hưởng cuộc sống riêng tư và hiếm khi chia sẻ quá nhiều về đời tư.

