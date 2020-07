Hot trend giấy khen siêu to ngày bế giảng khiến dân tình hết hồn

Mùa bế giảng với những nụ cười rạng rỡ, dĩ nhiên chẳng thế thiếu những tấm giấy khen cho kết quả các bạn học sinh đạt được. Năm học này, dù kết thúc muộn hơn, có nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nhưng các bạn học sinh vẫn chăm ngoan, hăng say học tập. Minh chứng rõ nét nhất đã được thể hiện trên những tờ giấy khen. Với sự sáng tạo vô biên của những cô cậu học trò, mọi thứ đều có thể biến hóa khôn lường, tạo thành những trend mới lầy lội hết sức. Năm nay, những cô cậu học trò đã cho ra đời loạt "siêu phẩm" giấy khen khổng lồ. Mới đây, một số học sinh với trí tưởng tượng phong phú gây bão trên mạng xã hội khi rủ cả nhóm bạn chụp ảnh cùng tờ giấy khen khổng lồ. Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh đã mau chóng nhận được lượng yêu thích lớn từ cộng đồng học sinh, sinh viên, ai nấy đều dành những lời khen cho sự sáng tạo này. Nhiều cư dân mạng bình luận: "Một lần chơi lớn xem cả trường có trầm trồ", "To này về treo cả làng nhìn thấy học giỏi luôn"… Nhiều học trò còn không ngần ngại theo trend giấy khen khổng lồ đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội này. Nếu chưa chuẩn bị giấy khen khổng lồ thì nhiều người hết hồn với tấm giấy khen tự chế này. Bên cạnh tấm giấy khen tự chế thì cũng có không ít giấy chứng nhận "đi vào người" về học lực. Giấy like từng làm mưa, làm gió trên MXH. Mời quý độc giả đón xem thêm video Phụ huynh phải minh mẫn khi con nhận giấy khen - Nguồn: KÊNH VTC1

