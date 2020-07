Sáng tạo “giấy like” tặng con, vị phụ huynh Bắc Ninh gây bão mạng

Giữa tâm điểm của bức ảnh "dậy sóng" mạng xã hội về em học sinh duy nhất không được giấy khen, mới đây một phụ huynh ở Bắc Ninh nghĩ ra ý tưởng tặng con "giấy like" cùng lễ bế giảng ngay tại nhà vô cùng độc đáo. Vị phụ huynh nghĩ ra ý tưởng này là anh N.N. "Giấy like" độc đáo bắt nguồn từ mong muốn động viên con không cần quá buồn và áp lực chuyện giấy khen ở trường khi trước đó cô con gái cả đã hỏi anh :"Bố mẹ ơi, năm nay con không được giấy khen, bố mẹ có buồn không?". Trong "giấy like" ghi nội dung: “Bố mẹ ghi nhận sự nỗ lực của con gái Nguyễn Ngọc Linh đã rất cố gắng, tự giác học tập trong suốt một năm học vừa qua. Thắng cả COVID- đọc thông viết thạo - tính toán hơi bị nhanh. Bố mẹ yêu con". Cả hai cô con gái của anh N.N đều nhận được "giấy like" từ bố. Tương tự như cô chị, Minh Ngọc cũng được ghi nhận những nỗ lực của mình: “Đã rất cố gắng tự giác học tập trong suốt một năm học vừa qua. Thắng cả COVID - đi học đầy đủ - không khóc nhè. Bố mẹ yêu con". Món quà tinh thần này khiến cả hai cô con gái của anh N.N đều rất vui vẻ, hào hứng. Thậm chí, anh còn tổ chức hẳn lễ bế giảng tại nhà và dành tặng bó hoa tinh thần cho những cô bạn nhỏ trong gia đình. Ý tưởng độc đáo của anh N.N đã được cư dân mạng hưởng ứng nhiệt tình và dành nhiều lời khen ngợi : "Quá đáng yêu và sáng tạo! Chúc gia đình và các bé luôn vui vẻ và hạnh phúc", "Hay đấy cụ, 1 cách động viên các con tiếp tục cố gắng" - dân mạng bình luận. Qua đây có thể thấy được, chính những hành động tinh tế của người lớn như thế này là nguồn động viên hữu ích nhất cho các bạn học sinh điển hình như việc tặng "giấy like" trên Mời quý độc giả đón xem thêm video Phụ huynh phải minh mẫn khi con nhận giấy khen - Nguồn: KÊNH VTC1

