Hot TikTok Việt Phương Thoa khi lên sóng khác xa ảnh mạng

Việt Phương Thoa (quê Quảng Ngãi) nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi trên nhiều nền tảng giải trí với biệt danh "chị Google" hay "nữ CEO giả danh". Bên cạnh tài năng, sắc vóc của "chị Google" cũng được cư dân mạng khen ngợi hết lời. Mới đây, Việt Phương Thoa gây chú ý về nhan sắc khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình. Nhanh chóng, diện mạo khi lên tivi của cô nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. So với các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, diện mạo thực của cô không có quá nhiều khác biệt. Dù không lung linh bằng những khung ảnh tự đăng, song "chủ tịch triệu view" vẫn giữ được những đường nét xinh đẹp tự nhiên. Bên cạnh đó, vẻ ngoài rạng rỡ và nụ cười thường trực trên môi cũng là yếu tố giúp nữ TikToker chiếm thiện cảm trong lòng chúng. So với thời điểm 1 năm trước, Phương Thoa được nhận xét ngày càng thăng hạng đáng kể về khoản sắc vóc. Không chỉ trên sóng truyền hình, những khoảnh khắc cô nàng xuất hiện trong MV cũng để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng bởi ngoại hình. Cô giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, không có quá nhiều khác biệt so với ảnh tự đăng và khi xuất hiện trên tivi. Việt Phương Thoa sinh năm 1999 có chiều cao 1,68m. Cô sở hữu hình thể săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện. Phương Thoa từng tham gia không ít cuộc thi sắc đẹp và đã đạt được không ít thành tích ấn tượng: Á khôi 1 Miss Cybermile 2017, Top 30 Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam 2017. Phương Thoa cũng là một trong những thí sinh Siêu Mẫu Việt Nam trong Top được bình chọn nhiều nhất qua mạng xã hội. Trên mặt trận TikTok, Việt Phương Thoa ghi dấu với sự góp mặt trong rất nhiều video thuộc series "chủ tịch giả danh… và cái kết". Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Đọ Mặt Mộc Sao Nữ Sinh Năm 1989: MIDU, "QUỲNH BÚP BÊ" Đẹp Đến Đỉnh Cao - Nguồn: YAN News

