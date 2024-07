Hot girl Xoài Non nhận mỉa mai sắc lẹm hậu ly hôn đại gia

Dù đã chính thức công khai "đường ai nấy đi" với chồng đại gia là Xemesis (Nghiêm Hiếu) trong yên bình, thế nhưng nhiều netizen vẫn liên tục chê cuộc hôn nhân của nàng hot girl Instagram Xoài Non. Ảnh: Instagram nhân vật. Điển hình như mới đây, bên dưới bài đăng chia sẻ hình ảnh đi biển của Xoài Non, một netizen đã bình luận ác ý: "Thích đại gia làm gì giờ khổ chưa, mang tiếng một đời chồng". Xoài Non ngay lập tức đáp trả ý kiến này: "Ít nhất em được yêu hết mình chị ạ, nên không có gì phải xấu hổ hay khổ cả". Bên dưới dòng bình luận của Xoài Non, nhiều dân mạng cũng đã lên tiếng ủng hộ cho hành động đáp trả của cô nàng, đồng thời mong netizen bớt săm soi cuộc sống của cặp đôi hậu ly hôn. Sau khi ly hôn, Xoài Non không ngại nhắc về Xemesis và cuộc hôn nhân đã qua. Cô nhiều lần khẳng định cả hai vẫn làm bạn vì không muốn mối quan hệ sẽ kết thúc theo kiểu hoàn toàn biến mất ra khỏi cuộc đời nhau. Thậm chí, Xoài Non vẫn còn giữ những hình ảnh hạnh phúc của cả hai trên trang cá nhân. Xoài Non từng chia sẻ về những dự định nếu bước vào mối quan hệ mới: "Vui thì kết hôn, không vui thì thôi. Nếu phù hợp thì mình cưới chứ có gì đâu. Từ ngày mình cưới thì mọi người đã nói ra nói vào mối quan hệ của tụi mình... Mình cũng từng nói từ rất lâu là trên đời này không có gì chắc chắn, kể cả khi mình đã cưới bạn thì cũng không có gì chắc chắn là bọn mình sẽ ở bên cạnh nhau lâu dài, chỉ là ở thời điểm đó tụi mình cảm thấy hạnh phúc và oke là được rồi". Nàng hot girl mạng xã hội nói thêm. Xoài Non và Xemesis từng có chuyện tình ngọt ngào khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2018, nam streamer là người chủ động làm quen. Cặp đôi từng được ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân, cho đến khi cả hai quyết định ly hôn vào tháng 6/2024, kết thúc 4 năm chung sống. Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi nổi tiếng cõi mạng trên từng vướng nhiều tranh cãi khi có sự khác biệt về tuổi tác, điều kiện kinh tế và hoàn cảnh gia đình. Cả hai từng tâm sự trên talkshow về khoảng cách 13 tuổi và việc thực hiện IVF do sức khoẻ của Xoài Non không tốt. Ảnh: Instagram nhân vật.

