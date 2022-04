Hot girl Xoài Non đi ăn cưới, mang cả ê-kíp trang điểm xịn xò

Hot girl Xoài Non nổi tiếng và nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình xinh đẹp như lai tây. Dù chỉ mặc những bộ cánh đơn giản, cô nàng vẫn khiến mọi người ngước nhìn. Mới đây, hậu trường một buổi đi dự đám cưới của Xoài Non được công khai khiến ai cũng phải ngỡ ngàng về độ chuẩn bị. Hậu trường Xoài Non "lên đồ" chuẩn bị để dự tiệc cưới của bạn thân cũng được Linh Ngọc Đàm ghi lại toàn bộ. Bà xã Xemesis chọn trang phục có thiết kế đơn giản là một chiếc váy đen để lộ bờ mai thanh mảnh, tà váy được xẻ cao. Sau khi nghe về giá tiền, Linh Ngọc Đàm liền "cà khịa" cô em đi ăn cưới bạn mà như ăn cưới mình: "Đi ăn cưới mặc gì lồng lộn, đắt tiền quá dạ". Hot girl sinh năm 2k2 cũng nhanh chóng trêu lại đàn chị: "Bà coi lại bộ đồ của bà coi có đắt tiền hông". Chưa dừng lại ở đó, Linh Ngọc Đàm cũng bóc mẽ Xoài Non đi ăn cưới còn mang cả studip về phòng khách sạn để trang điểm và làm tóc. Nữ streamer còn nhận xét, nếu bà xã Xemesis đổi sang mặc váy trắng chắc sẽ đẹp hơn cả cô dâu. Trong những khoảnh khắc hậu trường, dù không được canh góc máy cẩn thận, Xoài Non vẫn toát lên khí chất tiểu thư với làn da trắng mịn và sống mũi cao. Mái tóc vàng càng khiến cô nàng tự như cô gái tây nào đó. Xem hình ảnh Xoài Non chuẩn bị dự đám cưới, cư dân mạng cũng ngất ngây trước vẻ đẹp của cô nàng. Gương mặt của hotgirl 2k2 đẹp tự nhiên với đường nét hài hòa. Xoài Non cũng rất biết cách chăm chút cho bản thân qua cách ăn mặc để ghi điểm trước công chúng. "Nhìn nét của Xoài mê nhỉ, mình con gái còn mê, bảo sao ông Xemes đợi đủ 18 tuổi là lấy luôn", "Chắc ở Việt Nam này mỗi Xoài Non là người đẹp nhất chưa hề chỉnh sửa luôn", "Chắc không ai ghét nổi bà này. Không phải đẹp kiểu sang mà đẹp kiểu thân thiện", "Clip quay vội thôi mà Xoài vẫn đẹp, bảo sao không lấn át cô dâu", "Như này cô dâu cũng ngại đứng gần",... Không sở hữu chiều cao nổi bật, nhưng Xoài Non cũng rất biết cách che giấu khuyết điểm của bản thân. Bà xã Xemesis thường diện những chiếc áo croptop phối cùng quần jeans "hack dáng" hoặc chân váy ngắn để tôn chân. Bên cạnh đó, cô nàng cũng rất biết chọn góc chụp để lúc nào trông cũng như cao 1m70. Xoài Non luôn mang đến cảm giác sở hữu chiều cao nổi trội. Gương mặt tựa như con lai của cô nàng khiến bao người phải ghen tị.

