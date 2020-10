Hot girl vòng 1 “khủng” Hải Dương ra sao sau khi đi du học?

Võ Thị Thu Trang (sinh năm 2000, người Hải Dương) nổi tiếng từ năm 2017 khi sở hữu vòng 1 quá khổ, số đo lên tới 110cm. " Hot girl ngực khủng" này sở sữu vòng 1 ngoại cỡ khiến cô nàng gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống không chỉ về vấn đề sức khỏe, vận động mà phía sau đó là sự xấυ hổ vì bị người khác chê bai. Cuối tháng 10/2018, nữ sinh Hải Dương quyết định sang Nước mặt trời mọc du học. Tại đây, cô quên và yêu một chàng trai người Nhật. Anh chàng có ngoại hình ưa nhìn, nụ cười tỏa nắng. Bạn bè còn nhận xét, bạn trai Thu Trang đẹp chẳng thua kém bất cứ tài tử trên màn ảnh nào. Được biết, cô đang sinh sống và học tập tại Nagoya – thành phố phồn vinh thứ ba ở Nước mặt trời mọc. Chuyên ngành mà cô theo học là về make-up.Nữ sinh Hải Dương và bạn trai không ngại thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Cặp đôi thoải mái chia sẻ video “khoá môi” và nói những lời ngọt ngào với nhau. Dù đã tìm đến bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để thu nhỏ vòng 1 nhưng qua những hình ảnh mà Trang đăng tải lên MXH có thể thấy ngực cô vẫn to hơn so với bình thường. Theo như Trang từng chia sẻ, khi sinh sống tại Nhật với bạn trai, anh chàng không hề để ý đến điều đặc biệt về ngoại hình của cô, khiến cô thấy thực sự thoải mái trong tình cảm này. Thu Trang còn chia sẻ, bạn trai là một người thú vị, luôn khiến cô mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc, dù tự nhận anh không phải là gu của mình. Sau 1,5 năm du học tại Nước mặt trời mọc, nhan sắc của Thu Trang cũng có nhiều đổi khác. Cô nàng được nhận xét là xinh đẹp và trẻ trung hơn, đặc biệt kín đáo hơn trong ăn mặc. Hiện tại, Thu Trang vừa đi học vừa đi làm. Vòng một nổi bật khiến cô gần như trở thành tâm điểm ở bất kì đâu. Bẵng đi một thời gian, nhiều người đã bất ngờ khi thấy Thu Trang trắng trẻo và xinh xắn hơn nhiều so với khi còn ở Việt Nam. Tuy đã phẫu thuật nhưng vòng một của cô dường như vẫn trở lại với con số cũ. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Nỗi khổ khó đỡ của những thiếu nữ có " siêu vòng 1" - Nguồn: YAN News

Võ Thị Thu Trang (sinh năm 2000, người Hải Dương) nổi tiếng từ năm 2017 khi sở hữu vòng 1 quá khổ, số đo lên tới 110cm. " Hot girl ngực khủng" này sở sữu vòng 1 ngoại cỡ khiến cô nàng gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống không chỉ về vấn đề sức khỏe, vận động mà phía sau đó là sự xấυ hổ vì bị người khác chê bai. Cuối tháng 10/2018, nữ sinh Hải Dương quyết định sang Nước mặt trời mọc du học. Tại đây, cô quên và yêu một chàng trai người Nhật. Anh chàng có ngoại hình ưa nhìn, nụ cười tỏa nắng. Bạn bè còn nhận xét, bạn trai Thu Trang đẹp chẳng thua kém bất cứ tài tử trên màn ảnh nào. Được biết, cô đang sinh sống và học tập tại Nagoya – thành phố phồn vinh thứ ba ở Nước mặt trời mọc. Chuyên ngành mà cô theo học là về make-up. Nữ sinh Hải Dương và bạn trai không ngại thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Cặp đôi thoải mái chia sẻ video “khoá môi” và nói những lời ngọt ngào với nhau. Dù đã tìm đến bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để thu nhỏ vòng 1 nhưng qua những hình ảnh mà Trang đăng tải lên MXH có thể thấy ngực cô vẫn to hơn so với bình thường. Theo như Trang từng chia sẻ, khi sinh sống tại Nhật với bạn trai, anh chàng không hề để ý đến điều đặc biệt về ngoại hình của cô, khiến cô thấy thực sự thoải mái trong tình cảm này. Thu Trang còn chia sẻ, bạn trai là một người thú vị, luôn khiến cô mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc, dù tự nhận anh không phải là gu của mình. Sau 1,5 năm du học tại Nước mặt trời mọc, nhan sắc của Thu Trang cũng có nhiều đổi khác. Cô nàng được nhận xét là xinh đẹp và trẻ trung hơn, đặc biệt kín đáo hơn trong ăn mặc. Hiện tại, Thu Trang vừa đi học vừa đi làm. Vòng một nổi bật khiến cô gần như trở thành tâm điểm ở bất kì đâu. Bẵng đi một thời gian, nhiều người đã bất ngờ khi thấy Thu Trang trắng trẻo và xinh xắn hơn nhiều so với khi còn ở Việt Nam. Tuy đã phẫu thuật nhưng vòng một của cô dường như vẫn trở lại với con số cũ. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Nỗi khổ khó đỡ của những thiếu nữ có " siêu vòng 1" - Nguồn: YAN News