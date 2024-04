Hot girl từng bị cấm sóng vì rên rỉ trên livestream giờ ra sao?

Mới đây, cô nàng streamer ChuJeong đã đăng tải bộ ảnh mới lên trang cá nhân. Vẫn với phong cách hở bạo, quyến rũ thường thấy, nữ streamer thu hút về rất nhiều lượt tương tác và bình luận. Cô nàng chụp hình cũng chú cún cưng trong trang phục cắt xẻ màu đen bí ẩn, cách điệu với phần ngực là những khoen cài hình trái tim khoe trọn vòng 1 đẫy đà. Nữ streamer hút rất nhiều fan nam với ngoại hình nóng bỏng của mình. Đây cũng là một nữ streamer tai tiếng, khi cô từng bị cấm sóng trên livestream vì hành động phản cảm. Cụ thể, vào một buổi phát song trực tiếp, ChuJeong diện bộ quần áo không thể gợi cảm hơn và tuyên bố rằng mình sẽ thực hiện thử thách với điệu nhảy Zero Two. Cô nàng không ngừng thực hiện các động tác gợi cảm, thậm chí còn lợi dụng việc khá mệt khi phải nhảy để rên rỉ, than thở theo cách gợi cảm nhất để thu hút người xem. Hành động của cô nàng đã không qua được sự kiểm duyệt của nền tảng AfreecaTV và cô đã phải nhận án cấm kênh 3 ngày. Trước đó, cô nàng từng thực hiện nội dung nấu ăn trong lần đầu tiên livestream ở trên nền tảng Twitch. Sau khi ChuJeong đã chuẩn bị xong nồi nước và đang trong thời gian đợi sôi thì cô nàng đã thực hiện nhiều điệu nhảy nóng bỏng để khuấy động tăng bầu không khí. Có lẽ do đã nhảy quá sung mà vòng một của cô nàng rung lắc dữ dội trên sóng, thậm chí còn để lộ một phần nội y khi thực hiện hành động này. Cô nàng cũng phải nhận án phạt cấm sóng đến từ nền tảng Twitch khi hành động vượt quá giới hạn. Nhờ "sự cố nói trên", cô nàng có thêm gần 10 nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Hiện tại, trang instagram của cô sở hữu hơn 340.000 lượt theo dõi, mỗi bài đăng đều nhận về hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận.

