Hot girl Tik Tok lộ nhan sắc thật, bảo sao cực tốn phấn son

Nguyễn Thu Trang với tài khoản @_inlil là hot girl Tik Tok "sáng nhất" thời gian qua với những màn "biến hình" đỉnh cao. Cụ thể, trong loạt của mình, Trang Nguyễn chuyển từ mặt mộc sang gương mặt sau makeup ấn tượng, cá tính không vừa. Thậm chí, màn "lột xác" của hot girl Tik Tok 10X này ngoạn mục đến mức cô chia sẻ nhiều bạn bè khi gặp ngoài đời còn chẳng nhận ra mình nữa cơ. Khi được hỏi về những tips makeup, Trang Nguyễn cho hay: "Theo em, những tips không thể bỏ qua giúp gương mặt lột xác là kẻ lông mày, kẻ mắt, chuốt mi và đánh son. Nếu chỉ có đánh son nhẹ khi đến trường hay đi chơi thôi thì nhiều khi các bạn thuộc địa bàn tỉnh còn không nhận ra em, không biết em chơi Tik Tok". Dù rằng, gương mặt trước và sau makeup chênh nhau quá xa nhưng Trang Nguyễn chia sẻ cô không ngại khi bị so sánh hình ảnh before – after, vì mục đích học makeup của hot girl 10X này là để khiến bản thân trở nên lung linh hơn trước mọi người. Trang Nguyễn sẵn sàng "show" ra mặt mộc trong các clip makeup để ai cũng thấy được sự ảo diệu, thần thánh của việc trang điểm. Tiết lộ về kinh phí mua mỹ phẩm, Trang Nguyễn nói rằng mình hay dùng mỹ phẩm bình dân vì giá cả phù hợp cho học sinh – sinh viên. Đa số đồ makeup của cô bạn chỉ dao động trong khoảng 150.000 VNĐ – 400.000 VNĐ. Trang Nguyễn chia sẻ: ""Con gái trang điểm là lẽ đương nhiên vì ai cũng thích đẹp cả. Em không bao giờ có ý nghĩ xấu gì khi nhìn các bạn nữ trang điểm đâu. Tuy nhiên, còn tuỳ vào hoàn cảnh mình đi đâu, làm gì để chọn phong cách makeup phù hợp... Trong các clip Tiktok, em "bung lụa" makeup lồng lộn theo ý mình nhưng khi đến trường thì em chọn lối trang điểm nhẹ nhàng hơn, hầu như chỉ đánh son vì em tin là không chỉ có em mà nhiều bạn gái cũng không muốn trở thành gương mặt "nổi cộm" trong mắt những giáo viên khó tính". Hot girl 10X chia sẻ thêm. Nhan sắc thật của hot Tik Tok triệu view khiến dân tình phát hoảng. Tuy nhiên, dân tình vẫn dành những lời khen dám sống thật. Mời quý độc giả đón xem thêm video Các HOT GIRL triệu view "NHÌN LÀ MUỐN ĐI TÙ" - Nguồn: Tik Tok Việt Nam.

