Hot girl Sài thành xinh như “búp bê sống” nhờ phẫu thuật thẩm mỹ

Hot girl Nguyễn Hoàng Nhật Ái (sinh năm 1992) từng gây sốt trên MXH nhờ hành trình phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành một cô gái xinh đẹp khi bị người yêu chia tay với lý do... quá xấu. Mặc cảm, tủi thân đã giúp cho cô nàng quyết tâm lột xác, để “trả thù” người yêu. Nàng hot girl Sài thành đã mạnh dạn đầu tư hơn 700 triệu đồng để hạ xương gò má, gọt hàm, chỉnh hàm hô, tiêm mũi, cắt mí, tạo hình môi trái tim… Sau quá trình can thiệp thẩm mỹ, sắc vóc của Nhật Ái hoàn toàn khác biệt so với trước, nhan sắc thăng hạng trông thấy của cô nàng làm gia đình và bạn bè cô cũng ngỡ ngàng. Hiện tại, Nhật Ái đã trở nên xinh đẹp và được nhiều người gọi là “búp bê sống”, “siêu phẩm thẩm mỹ”,... Bên cạnh sự thay đổi về nhan sắc, cuộc sống của Nhật Ái cũng trở nên hạnh phúc hơn khi tìm được người yêu hiểu và yêu mình. Không còn buồn vì ngoại hình, giờ đây cô bận rộn với công việc làm người mẫu ảnh, nhân viên tư vấn thẩm mỹ và bà chủ của một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm. Sau khi lột xác thành công, “cô gái xấu xí” ngày nào đã trở thành một hot girl xinh đẹp. Được cộng đồng mạng ví von "hot girl thẩm mỹ", Nhật Ái bật mí người yêu cũ từng nhắn tin đòi quay lại nhưng cô từ chối vì cho rằng anh ta không xứng đáng. Có được ngoại hình hoàn hảo, cuộc sống của Nhật Ái cũng thay đổi hoàn toàn, cô được nhiều người yêu mến và biết đến, công việc kinh doanh trở nên thuận lợi hơn. Hiện tại cô được mệnh danh là "búp bê sống" với ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm. Nhưng để có được ngoại hình xuất sắc như bây giờ, Nhật Ái đã trải qua không ít tốn kém về tiền bạc và đau đớn về thể xác. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

