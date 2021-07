Hot girl Sài thành khoe body cực cháy, netizen soi điểm lạ trên mặt

Mới đây, Võ Ngọc Trân nổi tiếng cỡ nào chắc không cần giới thiệu quá nhiều. Cô nàng hot girl Sài Gòn từng lên báo chí nước ngoài nhiều như cơm bữa. Hot girl Võ Ngọc Trân từng chia sẻ bản thân thích lưu giữ lại vóc dáng và thanh xuân để về già nhìn lại nên cô nàng thường xuyên thực hiện các bộ ảnh khoe body không thể chất lượng hơn. Dù chỉ diện bộ bikini rất đơn giản và cũng chẳng tạo dáng nào khó cả nhưng điều đó không thể ngăn được sự quyến rũ của hot girl Võ Ngọc Trân. Phải nói rằng xem ảnh của Võ Ngọc Trân, nhiều người chắc sẽ hơi hoang mang vì không biết rốt cuộc thì mùa hè nóng hơn hay hot girl xinh đẹp này "nóng" hơn. Bên cạnh loạt comment khen nức nở nhan sắc và vóc dáng miễn chê của Võ Ngọc Trân, một số netizen còn tỏ ra hơi thắc mắc vì gương mặt có phần khác lạ của cô. Một fan đã hỏi có phải Võ Ngọc Trân vừa tiêm má baby không. Đáp lại câu hỏi của netizen, Võ Ngọc Trân trả lời má mình thừa phúng phính rồi, vấn đề chắc do khâu trang điểm đánh khối hơi quá tay. "Trân vẫn là Trân, vẫn hot như mọi lần!", "Mình là con gái mà ngắm ảnh Trân còn thấy mê nữa, huhu, cái body nhìn thích gì đâu." hay "Xỉu up xỉu down với thân hình bốc lửa và gương mặt thiên thần này."... là những bình luận của dân mạng, Cũng giống như nhiều gái xinh khác, thỉnh thoảng hot girl Võ Ngọc Trân cũng gặp ý kiến trái chiều của netizen nhưng đáng chú ý nhất là cách phản ứng của cô nàng. Cách đây chưa lâu, Võ Ngọc Trân đăng loạt ảnh ở sân cầu lông và lập tức gặp vấn đề với loạt "cà khịa" của netizen. Cụ thể, một dân mạng đã hỏi xoáy Võ Ngọc Trân: "Đi đánh cầu hay đi chụp hình vậy chị?". Đứng trước lời cà khịa của netizen, hot girl Sài thành nhẹ nhàng đáp trả: "Cầu lông em ơi, sẵn tiện đi chụp mẫu đồ mới chị có bán nè! Kết hợp lại tốt mà". Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: YAN News

Mới đây, Võ Ngọc Trân nổi tiếng cỡ nào chắc không cần giới thiệu quá nhiều. Cô nàng hot girl Sài Gòn từng lên báo chí nước ngoài nhiều như cơm bữa. Hot girl Võ Ngọc Trân từng chia sẻ bản thân thích lưu giữ lại vóc dáng và thanh xuân để về già nhìn lại nên cô nàng thường xuyên thực hiện các bộ ảnh khoe body không thể chất lượng hơn. Dù chỉ diện bộ bikini rất đơn giản và cũng chẳng tạo dáng nào khó cả nhưng điều đó không thể ngăn được sự quyến rũ của hot girl Võ Ngọc Trân . Phải nói rằng xem ảnh của Võ Ngọc Trân, nhiều người chắc sẽ hơi hoang mang vì không biết rốt cuộc thì mùa hè nóng hơn hay hot girl xinh đẹp này "nóng" hơn. Bên cạnh loạt comment khen nức nở nhan sắc và vóc dáng miễn chê của Võ Ngọc Trân, một số netizen còn tỏ ra hơi thắc mắc vì gương mặt có phần khác lạ của cô. Một fan đã hỏi có phải Võ Ngọc Trân vừa tiêm má baby không. Đáp lại câu hỏi của netizen, Võ Ngọc Trân trả lời má mình thừa phúng phính rồi, vấn đề chắc do khâu trang điểm đánh khối hơi quá tay. "Trân vẫn là Trân, vẫn hot như mọi lần!", "Mình là con gái mà ngắm ảnh Trân còn thấy mê nữa, huhu, cái body nhìn thích gì đâu." hay "Xỉu up xỉu down với thân hình bốc lửa và gương mặt thiên thần này."... là những bình luận của dân mạng, Cũng giống như nhiều gái xinh khác, thỉnh thoảng hot girl Võ Ngọc Trân cũng gặp ý kiến trái chiều của netizen nhưng đáng chú ý nhất là cách phản ứng của cô nàng. Cách đây chưa lâu, Võ Ngọc Trân đăng loạt ảnh ở sân cầu lông và lập tức gặp vấn đề với loạt "cà khịa" của netizen. Cụ thể, một dân mạng đã hỏi xoáy Võ Ngọc Trân: "Đi đánh cầu hay đi chụp hình vậy chị?". Đứng trước lời cà khịa của netizen, hot girl Sài thành nhẹ nhàng đáp trả: "Cầu lông em ơi, sẵn tiện đi chụp mẫu đồ mới chị có bán nè! Kết hợp lại tốt mà". Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: YAN News