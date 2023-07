"Hot girl mukbang" Hàn Quốc, "ăn thùng uống vại" nhưng body siêu bé

Tzuyang, tên thật là Park Jeong Hyeon, sinh năm 1996, là một trong những YouTuber mukbang (biểu diễn ăn uống) nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, với hơn 8,5 triệu người đăng ký. Mỗi video do Tzuyang đăng tải lên kênh YouTube đều thu hút từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu lượt xem. Cô khiến khán giả sửng sốt bởi khả năng ăn uống không giới hạn. Lượng thức ăn Tzuyang tiêu thụ trong mỗi video đều gấp nhiều lần so với người bình thường. Cô từng ăn hết 10 kg lòng bò nướng và chỉ dừng lại vì quán hết hàng. Cô được mệnh danh là cô gái ăn khỏe nhất Hàn Quốc. Bất chấp “ăn thùng, uống vại”, Tzuyang không hề bị thừa cân. Ngược lại, cô sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương. Trong chương trình radio của diễn viên hài Park Myung Soo trên KBS CoolFM vào ngày 13/7, Tzuyang tiết lộ cân nặng luôn trong khoảng 40 kg, hiện tại có tăng một chút nhưng không phải do ăn nhiều. “Tôi từng nặng 47 kg nhưng tôi đã tăng cân. Bây giờ tôi nặng khoảng 50 kg vì tập luyện rất nhiều. Tôi bắt đầu đến phòng tập thể dục vào 3 tháng trước”, Tzuyang nói. MC Park Myung Soo tỏ ra ngạc nhiên khi biết cô tăng 3 kg vì trông nữ YouTube mảnh khảnh. Điều đó có nghĩa Tzuyang nặng hơn nhờ tăng cơ bắp. Khi được hỏi có phải gặp vấn đề sức khỏe nên mới quyết định tập thể dục không, Tzuyang phủ nhận. Người đẹp khẳng định sức khỏe hoàn toàn bình thường. Vào năm 20 tuổi, vì không đủ tiền cho trả cho những bữa ăn lớn, Tzuyang thường đến các nhà hàng buffet để được thỏa sức ăn. Tuy nhiên, sau khi no bụng, cô cảm thấy có lỗi với chủ nhà hàng, nên không bao giờ quay lại những nơi đó nữa. Biến điểm bất thường thành lợi thế, Tzuyang chọn theo con đường YouTuber mukbang từ tháng 11/2019. Hiện tại, cô là cái tên hàng đầu trong ngành, thậm chí nhận thù lao quảng cáo ngang với ngôi sao hạng A.

Tzuyang, tên thật là Park Jeong Hyeon, sinh năm 1996, là một trong những YouTuber mukbang (biểu diễn ăn uống) nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, với hơn 8,5 triệu người đăng ký. Mỗi video do Tzuyang đăng tải lên kênh YouTube đều thu hút từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu lượt xem. Cô khiến khán giả sửng sốt bởi khả năng ăn uống không giới hạn. Lượng thức ăn Tzuyang tiêu thụ trong mỗi video đều gấp nhiều lần so với người bình thường. Cô từng ăn hết 10 kg lòng bò nướng và chỉ dừng lại vì quán hết hàng. Cô được mệnh danh là cô gái ăn khỏe nhất Hàn Quốc. Bất chấp “ăn thùng, uống vại”, Tzuyang không hề bị thừa cân. Ngược lại, cô sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương. Trong chương trình radio của diễn viên hài Park Myung Soo trên KBS CoolFM vào ngày 13/7, Tzuyang tiết lộ cân nặng luôn trong khoảng 40 kg, hiện tại có tăng một chút nhưng không phải do ăn nhiều. “Tôi từng nặng 47 kg nhưng tôi đã tăng cân. Bây giờ tôi nặng khoảng 50 kg vì tập luyện rất nhiều. Tôi bắt đầu đến phòng tập thể dục vào 3 tháng trước”, Tzuyang nói. MC Park Myung Soo tỏ ra ngạc nhiên khi biết cô tăng 3 kg vì trông nữ YouTube mảnh khảnh. Điều đó có nghĩa Tzuyang nặng hơn nhờ tăng cơ bắp. Khi được hỏi có phải gặp vấn đề sức khỏe nên mới quyết định tập thể dục không, Tzuyang phủ nhận. Người đẹp khẳng định sức khỏe hoàn toàn bình thường. Vào năm 20 tuổi, vì không đủ tiền cho trả cho những bữa ăn lớn, Tzuyang thường đến các nhà hàng buffet để được thỏa sức ăn. Tuy nhiên, sau khi no bụng, cô cảm thấy có lỗi với chủ nhà hàng, nên không bao giờ quay lại những nơi đó nữa. Biến điểm bất thường thành lợi thế, Tzuyang chọn theo con đường YouTuber mukbang từ tháng 11/2019. Hiện tại, cô là cái tên hàng đầu trong ngành, thậm chí nhận thù lao quảng cáo ngang với ngôi sao hạng A.