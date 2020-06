Hot girl Hàn Quốc, ăn uống "quần quật" vẫn giữ body đẹp chết mê

Mới đây trên một diễn đàn mạng xã hội, dân mạng xôn xao về một hot girl Hàn Quốc với những video ẩm thực có hàng triệu lượt xem. Điểm cuốn hút của cô nàng này là dù sức ăn "khủng khiếp" nhưng gương mặt và thân hình lại vô cùng thon gọn. Ngay sau khi xuất hiện, cô nàng này được đặt biệt danh "thánh ăn Hàn Quốc". Ngay sau đó, tên tuổi của nữ chính cũng đã được tìm ra, đó là Moon Bok-hee (nick name Boki, 26 tuổi) Boki là một cái tên mới tham gia làng Youtuber Mukbang nhưng nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý. Với vẻ ngoài xinh đẹp, sở hữu đôi mắt tròn, sống mũi cao, cằm v-line hoàn hảo, Boki luôn tỏa sáng mỗi lần lên sóng. Với lợi thế của mình, dù mới bước chân vào nghề làm Youtuber, Boki nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo người xem. Chỉ sau khoảng hơn 3 tháng bắt đầu công việc này, Boki đã nhận được hơn 110.000 lượt theo dõi trên kênh của mình. Cho đến nay, kênh Youtube Eat with Boki sau 1 năm thành lập đã có hơn 4 triệu lượt theo dõi, mỗi video đều có trung bình 1-2 triệu lượt xem. Ngoài gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, Boki còn được nhiều người yêu thích bởi những màn "mukbang" đặc sắc. Cô nàng nổi tiếng với khả năng có thể ăn lượng thức ăn lớn chỉ trong một tiếng mà không cần giữ hình tượng. Các clip ăn uống của Boki được đánh giá là ngon mắt, sạch sẽ, kích thích thị giác. Nhiều người thích thú khi cô nàng Boki thường xuyên nạp một lượng thức ăn lớn nhưng vẫn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng thon gọn. Cô cao 1,68 m, duy trì cân nặng ở mức từ 45 kg đến 55 kg. Với hàng triệu người xem clip ăn uống và các hợp đồng quảng cáo, thu nhập của "thánh ăn" Hàn Quốc xinh đẹp không hề nhỏ. Tại trang cá nhân của mình, ngoài việc ăn uống thì cô nàng 26 tuổi thường đăng ảnh du lịch nhiều nước trên thế giới. Tháng 10 năm ngoái, Boki khoe ảnh đội nón lá, chụp ảnh tại Hạ Long của Việt Nam. Bức ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận khen ngợi của dân mạng Việt. Mời quý độc giả xem video: SUB)짜파게티 먹방 파김치 겉절이 군만두 꿀조합 리얼사운드 jjapagetti mukbang asmr eating show 炸酱方便面 fried eggs 目玉焼き - Nguồn: Eat with Boki

