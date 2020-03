Dàn hot girl Việt "tuổi băm" chưa chồng nhưng đã giàu "kếch xù"

Kể từ sau mối tình ồn ào với thiếu gia Phan Thành, Midu trở nên kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Từ đó đến nay, hot girl Việt này không hề công khai thêm 1 người bạn trai nào cả dù cũng dính tin đồn hẹn hò với một số người. Tuy nhiên, cuộc sống của cô nàng tập trung hầu hết vào công việc, cô vừa làm giảng viên đại học, diễn viên, kinh doanh thậm chí còn lấn sân qua ca hát. Nhờ làm việc chăm chỉ, cô nàng hiện đã sở hữu một khối tài sản "kếch xù". Midu sở hữu một thương hiệu thời trang tự thiết kế với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Ngoài cửa hàng đầu tiên vào năm 2016, hiện tại hot girl Việt đời đầu này đã có thêm 2 cửa hàng khác tại TP. HCM. Ngoài ra, cô nàng còn đầu tư tận 15 tỷ đồng để cho ra mắt khu ăn chơi, mua sắm kết hợp ẩm thực, thời trang đầu tiên tại TP. HCM. Midu cũng là một đại gia bất động sản khi từng tiết lộ việc mua một lúc 3 căn hộ cách đây vài năm. Hiện tại ,cô đang sống ở một ngôi nhà khang trang tại quận Phú Nhuận, TP.HCM. Ngoài ra, Midu là hot girl giàu có, còn sở hữu chiếc Audi A4 trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng và trước đó là một chiếc xe cũng thuộc phân khúc cao cấp của hãng Mercedes. Tên tuổi của Ngọc Thảo được biết đến nhiều nhất khi cô tham gia sitcom "Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé" và "VLog Thích Ăn Phở". Cô nàng là một trong những nữ nghệ sĩ hoạt động vô cùng chăm chỉ, tích cực tham gia đóng phim, làm mẫu ảnh, đến nay hot girl 9X cũng đã sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa" và đặc biệt vẫn chưa hề thấy dấu hiệu gì là chuẩn bị lấy chồng. Được biết, Ngọc Thảo sở hữu một căn hộ ở Quận 5, tự mua xế hộp đắt tiền và một gia tài hàng hiệu bao gồm giày, túi xách, balo... Bên cạnh đó, hot girl còn thử sức với lĩnh vực kinh doanh thời trang và khá thành công. Ngọc Thảo thường xuyên đi du lịch sang chảnh, diện những trang phục đắt đỏ và "ngập ngụa" trong những sản phẩm makeup đắt tiền. Điểm sơ qua những món hàng hiệu nổi bật mà cô nàng này sở hữu thì sẽ thấy "choáng ngợp" về giá tiền, hầu hết đều lên đến vài chục triệu. Ngọc Thảo cũng sở hữu nguyên một bộ sưu tập túi xách đắt tiền, hầu hết mỗi chiếc đều có giá từ vài chục triệu trở lên. Ở tuổi 30, xinh đẹp, giàu có và chưa chồng đó chính là cô nàng hot girl Sam (tên thật là Nguyễn Hà My). Cô được biết đến với nhiều vai trò như MC, diễn viên, người mẫu ảnh. Nhờ hoạt động chăm chỉ và nghiêm túc, hot girl 9X hiện đã có cho mình một vị trí nhất định trong showbiz Việt. Bên cạnh đó công việc kinh doanh riêng cũng mang đến cho SAm nguồn thu nhập lớn. Khối tài sản mà người đẹp 30 tuổi này sở hữu tính đến thời điểm hiện tại lên đến 2 triệu USD (khoảng 50 tỷ đồng). Bên cạnh căn nhà khang trang tọa lạc tại quận 7, TP.HCM với nội thất lộng lẫy, sang trọng, Sam cũng sở hữu nhiều xế hộp hạng sang. Sam còn có bộ sưu tập túi hiệu đắt đỏ khiến người khác phải choáng ngợp, có thể kể đến như chiếc túi Chanel Black Resin Evening On The Moon Minaudiere có giá khoảng 250 triệu đồng, chiếc clutch hình cầu trị giá khoảng 300 triệu, túi Hermes Birkin 500-600 triệu hay một chiếc khác cũng của Hermes với giá khoảng 300-400 triệu đồng. Clip Hot girl Việt tham gia showbiz: người 1 đêm thành danh, kẻ chật vật mãi không nổi tiếng - Nguồn: Youtube

