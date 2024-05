Hot girl Lào từng tỏ tình với Quang Linh Vlogs tái xuất "cực cháy"

Mới đây trên trang Instagram cá nhân hot girl Lào gốc Việt từng công khai tỏ tình với Quang Linh Vlogs là Phoiphailin Sivilay (sinh năm 1997, tên tiếng Việt là Nguyễn Mai Chi) gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh hậu trường diện áo làm từ nắp chai nhựa đã qua sử dụng Trang phục được thiết kế cho Phoiphailin Sivilay giống như một chiếc áo bra, vừa vặn với cơ thể của người mặc. Một lớp vải mỏng, kết hợp cùng miếng dán vòng 1 vừa vặn, đảm bảo sự an toàn và mang tính thẩm mỹ. Hot girl Lào kết hợp cùng quần dài giả váy, kiểu tóc búi cao và lối trang điểm nhẹ nhàng, ngọt ngào, càng làm tăng sự thu hút cho người mặc. Theo tìm hiểu, đây là thiết kế nằm trong BTS mới của một thương hiệu thời trang tái chế, thân thiện với môi trường do Pipatchara Kaeojinda và chị gái đồng sáng lập. Hiện tại, thương hiệu này có trụ sở chính ở Bangkok, Thái Lan. Ngay từ những bộ sưu tập tập đầu tiên, các sản phẩm của Pipatchara Kaeojinda đã nhận được nhiều sự đánh giá cao của khách hàng, thu hút những người yêu thích thời trang bền vững, thân thiện với môi trường. Bản thân Phoiphailin Sivilay cũng rất hào hứng khi được thử khoác lên mình chiếc áo đặc biệt này. Nàng hot girl người Lào gốc Việt Nam cho hay sẽ tiếp tục ủng hộ những sản phẩm tái chế nhiều hơn trong tương lai, nhờ đó truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường tự nhiên tới nhiều người hơn. Hiện tại, Phoiphailin Sivilay kinh doanh thời trang, sở hữu hơn 766 nghìn người theo dõi lên trang cá nhân - nơi cô đăng tải những hình ảnh khoe vóc dáng, hoạt động đời thường. Mỹ nhân 9X được mệnh danh là hot girl Lào do sinh sống và làm việc tại đây, nhưng thực tế cô là người gốc Việt, tên là Nguyễn Mai Chi. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm, Phoiphailin Sivilay còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng, thành thạo 4 ngôn ngữ: Lào, Việt, Anh, Thái.

