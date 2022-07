Hot girl lai Tây lại khoe vòng 1 “căng tràn” sau khi làm mẹ

Không chỉ là " hot girl ngực khủng" đình đám trên mạng xã hội, Sunna còn được biết đến là bạn thân của Xoài Non – bà xã nam streamer giàu nhất Việt Nam. Hạ sinh con gái đầu lòng vào giữa tháng 3/2022, chỉ sau gần 4 tháng, hot girl ngực khủng Sunna đã về lại dáng. Mới đây gái xinh 10x tự tin diện những bộ đồ cắt xẻ táo bạo và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Vốn sở hữu vòng 1 khủng, những chiếc đầm hở vai cũng được Sunna tậu về tủ đồ của mình. Nếu không theo dõi Sunna từ lâu, khán giả khó có thể nhận ra cô nàng đã lên chức mẹ. Váy body với bèo nhún ở bụng và đùi cũng là sự lựa chọn đáng học hỏi của Sunna. Sunna khiến các mẹ bỉm ngỡ ngàng khi chưa ra cữ đã tự tin selfie cận mặt khoe nhan sắc "bà đẻ" đẹp không tì vết. Gái xinh 2K trang điểm theo phong cách Tây, nét đẹp của cô không có gì bàn cãi, không ai tin được đây là nhan sắc của bà mẹ vừa sinh con. Vẫn là đôi "gò bồng đảo" ngồn ngộn, căng tràn sức sống cùng làn da trắng mịn không tì vết, đôi mắt to tròn và nụ cười của Sunna khiến người đối diện mê mệt. Sunna được biết đến với vai trò là bạn thân của Xoài Non - vợ của streamer Xemesis. Sunna và Xoài Non đều là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội. Nếu như Xoài Non gây ấn tượng với khuôn mặt hoàn hảo, thì Sunna lại gây ấn tượng với vòng 1 khủng. Đầu năm 2022, Sunna bất ngờ công khai đang mang bầu dù chưa cưới, thậm chí chưa từng khoe người yêu. Trước nhiều lời bàn tán không hay, Sunna đã lên tiếng chia sẻ về ông xã và cho biết lý do chưa tổ chức đám cưới là vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: FBNV

