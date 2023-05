Hot girl Hà thành yêu Đoàn Văn Hậu diện bikini khoe eo con kiến

Mới đây, bạn gái Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đăng loạt ảnh đi du lịch. Người đẹp diện bikini hai mảnh màu đen khoe vòng eo con kiến không chút mỡ thừa. Hot girl Hà thành sở hữu vòng eo "con kiến" thon gọn, vóc dáng mảnh mai yêu kiều, ba vòng đều quyến rũ khiến dân mạng phát cuồng. Đẳng cấp chân dài từng bước ra từ cuộc thi nhan sắc uy tín số 1 Việt Nam hút mắt với vòng eo siêu bé. Bên dưới bài đăng, bạn gái Đoàn Văn Hậu nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Cách đây ít này, cô vừa bảo vệ luận văn tốt nghiệp tại đại học luật Hà Nội với điểm 10. Doãn Hải My được khen tài sắc vẹn toàn, vừa có học thức, vừa có nhan sắc xinh đẹp động lòng người. Có được cô bạn gái giỏi giang thế này, Văn Hậu chắc hẳn vô cùng tự hào. Thời điểm còn thi hoa hậu, Doãn Hải My được công bố với chiều cao 1,67m, số đo ba vòng 78-56-89cm. Thời gian gần đây, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu là cặp uyên ương nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Đôi trai tài gái sắc đã thoải mái hơn trong việc chụp hình và xuất hiện cùng nhau ở nhiều sự kiện trọng đại. Ảnh: FBNV

