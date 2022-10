Hot girl chuyển giới khoe sắc vóc chuẩn "búp bê sống"

Trần Khởi Minh là gương mặt hot girl chuyển giới được nhiều người chú ý sau khi xuất hiện tại vòng sơ khảo Miss International Queen Vietnam hồi đầu tháng 10 ở TP HCM. Khởi Minh được khán giả nhận xét có sắc vóc giống Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan Yoshi Rinrada Thurapan ở một số khoảnh khắc. Người đẹp 25 tuổi nói cô vui khi được so sánh với "thiên thần chuyển giới" vì trong mắt cô, Yoshi là cô gái xinh đẹp, thành công. "Đó là động lực để tôi phấn đấu hoàn thiện, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình", Khởi Minh nói. Khởi Minh sinh năm 1997, hiện là người mẫu ảnh, KOL tại TP HCM. Cô muốn rèn giũa bản lĩnh, chứng minh năng lực bản thân nên quyết định thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam. Sau khi được nhiều người chú ý, Khởi Minh từng chia sẻ: "Tôi muốn cho mọi người có một cái nhìn tích cực về cộng đồng LGBTQ+ nói chung và những người chuyển giới nữ nói riêng. "Những gì họ có thể làm, chúng ta cũng có thể, thậm chí còn hơn thế nữa" là câu nói tôi muốn gửi tặng đến những cô gái có câu chuyện tương tự mình - họ đã và đang còn e sợ, chưa dám come out, bước ra ánh sáng... Tôi muốn truyền thông điệp: Mỗi người đều đẹp, hoàn hảo vì chúng ta là phiên bản duy nhất; dù ở giới tính nào, chỉ cần sống tốt, có ích cho xã hội", gái xinh chuyển giới 25 tuổi nói thêm. Nói về quá khứ, Khởi Minh cho biết lúc mẹ mang thai, bố cô đã mong muốn em bé trong bụng là con gái nên khi sinh ra là con trai, ông hụt hẫng. Khởi Minh tự nhận tính cách mình ngày bé nhẹ nhàng, thùy mị, chỉ thích chơi với các bạn nữ trong lớp và thường sắm vai búp bê, công chúa. Thời trung học, cô là nạn nhân bị kỳ thị giới tính. "Cô giáo chủ nhiệm từng mời bố mẹ tôi lên trường, đưa những hình ảnh tôi giả gái cho họ xem. Mẹ tôi khi ấy rất sốc, gây cho tôi nhiều áp lực tâm lý. Mẹ bắt tôi cắt tóc đầu đinh, không cho tôi trang điểm và mặc đồ giống con gái vì sợ tôi sau này sẽ phải chịu thiệt thòi, sự kỳ thị từ xã hội. Mẹ lo tôi không có cuộc sống bình thường như bao người khác. Lúc đó, tôi phải đi khám tâm lý để tinh thần ổn định hơn", cô kể. Những năm cấp ba, ước mơ làm con gái của Khởi Minh không dừng lại. Cô bắt đầu tìm hiểu và uống hormone để cơ thể trở nên mềm mại, nữ tính hơn. Mỗi lần đi chơi cùng bạn bè, Khởi Minh thường lén gia đình chạy tới những cửa hàng tiện lợi, quán cà phê để "cải trang" thành con gái. Bên cạnh đó, việc trải qua vài mối tình, bị bạn trai phụ bạc khi phát hiện bản thân là người chuyển giới giúp Khởi Minh có thêm động lực trở về giới tính thật.

