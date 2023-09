“Hot girl” Bella và những lần tái xuất khiến netizen ngán ngẩm

Bella vốn là cái tên không còn xa lạ gì với cộng đồng mạng, người phụ nữ này được biết đến bởi cô từng là "nỗi ám ảnh" của cánh taxi, xe ôm, nhà nghỉ... khi liên tục sử dụng dịch vụ nhưng quỵt tiền. "Hot girl" Bella có tên thật là Đoàn Thúy Hà (sinh năm 1986), trú tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Mỗi lần cô xuất hiện lại khiến cõi mạng dậy sóng, cùng với đó là có những hành động làm nhiều người ngán ngẩm. Mới đây nhất, "hot girl quỵt tiền" này được công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung bàn giao cho Công an huyện Hậu Lộc điều tra về hành vi trộm cắp xe máy. Trước đó, đêm 3/9, người dân tại xã Đại Lộc phát hiện Bella ăn mặc kỳ dị lấy trộm xe máy trên địa bàn xã rồi bỏ chạy chạy về hướng huyện Hà Trung. Khi đến địa phận xã Yên Dương, huyện Hà Trung thì bị người dân và công an địa phương bắt giữ. Sau khi bị bắt giữ, “hot girl” Bella và tang vật được Công an xã Yên Dương bàn giao cho Công an huyện Hậu Lộc điều tra, xử lý. Trước đó, Bella từng khiến cư dân mạng "dậy sóng" với những hành động đối xử tàn nhẫn với con đẻ. Dù con chỉ mới vài tháng tuổi, nhưng Bella thường xuyên đưa cháu bé lang thang ngoài đường bất kể nắng mưa, ngày đêm. Không những thế, Bella còn khiến nhiều người bức xúc khi thản nhiên hút thuốc rồi phả khói vào mặt đứa con mới vài tháng hay chửi bới thậm tệ đứa nhỏ. Trước những lo ngại của nhiều người về việc Bella có biểu hiện thần kinh không bình thường và có những hành vi đối xử tệ bạc với con mình, sau đó cô được đưa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 (Đông Anh, Hà Nội) để chăm sóc. Thời gian sau này, người ta thường xuyên thấy Bella với hình ảnh ăn mặc diêm dúa, khó hiểu, đi trên con xe máy chất chứa nhiều đồ đạc, lang thang ở nhiều tỉnh thành: Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hoá... Cứ mỗi nơi Bella đến, cô lại nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của người dân địa phương bởi hình ảnh khác biệt của mình. Có lần tái xuất trên địa bàn Quảng Ninh, Bella bị gia chủ tố bắt quả tang giở tính tắt mắt, liên tục trộm đồ của nhà dân bên đường. Bella còn ngang nhiên trộm tiền trên bàn thờ thần tài. Khoảng đầu năm 2015, Bella bắt đầu “nổi tiếng”, kể từ đây, cô được xem như “cơn ác mộng” của các nhà hàng, quán ăn hay khi được nhắc đến là cánh tài xế taxi lại lắc đầu ngán ngẩm. Ảnh: Tổng hợp

