Hot girl “bắp cần bơ” bị bóc nhan sắc thật nhìn xong hết hồn

Hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm được biết đến là một trong những hiện tượng mạng xã hội mới nổi trong thời gian gần đây. Clip "thả thính" với câu nói "Trứng rán cần mỡ/ Bắp cần bơ/ Yêu không cần cớ/ Cần cậu cơ" xuất hiện với tần suất dày đặc trên mạng xã hội. Hot girl Trần Thanh Tâm được dân mạng khen ngợi là sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thu hút. Thế nhưng mới đây, những bức hình cô nàng chụp hình cùng Streamer ViruSs khiến dân tình không khỏi hốt hoảng vì nhan sắc quá khác so với trong clip Tik Tok. Thanh Tâm có khuôn mũm mĩm, kém thon gọn và đặc biệt là chiếc cằm Vline đã biến mất hoàn toàn. Cô cũng được dân mạng nhận xét là có nước da nhợt nhạt, đổ dầu. "Trông khác thật, dù vẫn có nét nhưng nhan sắc thế này thì không thể gọi là hot girl được. Biết là nhan sắc thật và ảo sẽ có sự chênh lệch nhưng thế này thì thất vọng quá", "Thả thính thế này thì chỉ có chạy mất dép thôi" - Dân mạng bình luận. Trước đó, mặt mộc của hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm cũng từng bị lộ trên Tik Tok khiến dân mạng hết hồn. Khuôn mặt nhợt nhạt, quầng mắt thâm đen khiến cô nàng trông già hơn rất nhiều so với tuổi. "Cảm ơn mọi người đã quan tâm em ạ. Hôm này em ốm mặt em hơi sưng thôi. Bây giờ đã khỏi rồi ạ. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. À em 1m70 - 53kg nha cho ai hỏi em sao to con vậy" - Thanh Tâm chia sẻ về việc bị bóc mẽ nhan sắc. Không phải bây giờ, Thanh Tâm mới lộ khuôn mặt mập mạp nên dân mạng cho rằng cô nàng chỉ đang cố tình lấy lý do là "bị ốm" để giải thích. "Crush của mọi chàng trai" có ngoại hình bầu bĩnh từ năm 15, 16 tuổi, khi mà cô nàng vẫn còn nặng gần 60 kg. Xem thêm clip: Trần Thanh Tâm | Lần Đầu Đi Thu Âm Và Cái Kết | Tâm Dẹo - Hot Tik Tok - Nguồn: Youtube

