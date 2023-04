Hot girl An Tây đu trend công chúa, nhan sắc như trong truyện tranh

Mới đây hot girl An Tây, tên thật là Andrea Aybar vừa chia sẻ trên trang cá nhân của mình hình ảnh cô nàng mặc váy công chúa đi siêu thị. Đoạn clip đu trend mặc váy công chúa đi siêu thị của An Tây nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của cư cư dân mạng. Hoá thân thành nàng công chúa, hot girl An Tây khiến cư dân mạng mê đắm bởi vẻ xinh đẹp như xé truyện bước ra, ai đi ngàng qua cũng phải ngỡ ngàng. Cô nàng mặc một chiếc màu trắng được cho là có giá 250 triệu, đầu đội vương miện. Người mẫu tự tin sải bước trong siêu thị như đang đi catwalk. Mọi nơi cô đi ngang qua đều thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng ngoái nhìn, vẫy tay chào và thậm chí lia camera về phía người đẹp. Nhiều bạn trẻ ở quanh đó cũng tiến đến và xin chụp ảnh cùng với nàng "công chúa" An Tây. Vừa bước vô siêu thị Andrea đã xinh đẹp ngất ngây. Bởi thế, cư dân mạng không thể không xuýt xoa khen ngợi cho nhan sắc này. Hiện tại, không chỉ làm mẫu mà An Tây còn là YouTuber, TikToker đình đám. Những clip mẫu Tây này đăng tải nhận về rất nhiều phản hồi tích cực. Andrea Aybar là chân dài gốc Tây Ban Nha nổi tiếng ở Việt Nam. Cô theo bố về Việt Nam sống từ năm lên 2 tuổi, tên tiếng Việt của cô nàng là Lê Thị Thúy An. An Tây từng là gương mặt sáng giá của làng mẫu Việt nhờ vẻ đẹp "Tây" nóng bỏng, mới lạ. Nhờ gương mặt đẹp như búp bê cùng với vóc dáng lý tưởng, Andrea rất đắt show trong những năm đầu làm người mẫu. Ảnh: Tổng hợp

