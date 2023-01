An Tây nhiều lần gây tranh cãi với trang phục hở trên dưới

An Tây tên đầy đủ là Andrea Aybar Carmona, là gương mặt không còn xa lạ với giới trẻ Việt. Dù là một cô gái gốc nước ngoài chính hiệu nhưng vì sống ở Việt Nam khá lâu, hot girl 9X được mọi người nhớ tới với tên gọi An Tây. Mới đây gái xinh “gây bão” khi diện nội y nhưng không dùng miếng dán ngực nên để lộ phần nhạy cảm kém duyên. Hình ảnh táo bạo có phần phản cảm của An Tây nhanh chóng gây tranh cãi trên MXH, hầu hết cảm thấy không vừa mắt với chiếc yếm bikini hở hang này của cô. Từ trước tới nay, người mẫu An Tây từng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều về phong cách ăn mặc. Tuy nhiên, với cá tính thẳng thắn của mình, người đẹp 28 tuổi này cho biết việc cô đăng ảnh gợi cảm là sở thích riêng và vì bản thân có vóc dáng đẹp. Mẫu Tây sinh năm 1995 tự tin với body gợi cảm nhờ tập gym đều đặn. Hiện tại, hot girl An Tây duy trì chiều cao 1,75m cùng số đo 3 vòng 82-60-90 (cm) nên không có lý do gì cô không “khoe” nó ra. Nhờ vẻ đẹp ấn tượng nên cô mang quốc tịch Tây Ban Nha này được mệnh danh là "bông hồng xứ Tây". Thời kỳ đỉnh cao, người mẫu An Tây rất đắt show chụp hình quảng cáo. Đã có quãng thời gian, chân dài hẹn hò Baggio và Yanbi. Nổi tiếng chưa được bao lâu, sự nghiệp của An Tây trượt dốc sau loạt scandal chụp ảnh bán nude, quỵt tiền đồng nghiệp hay là nghi vấn "đi khách". Năm 2020 đánh dấu cột mốc của An Tây khi cô nàng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình và gameshow trong số đó phải kể tới bộ phim Nhà trọ Balanha. Không chỉ trở lại con đường nghệ thuật, An Tây còn đẩy mạnh hình ảnh của mình thông qua kênh TikTok cá nhân. Những clip vui vẻ, hài hước của người mẫu Tây này nhận được rất nhiều lượt thích. Ảnh: FBNV

