Hot girl "7 thứ tiếng" ghi điểm bằng thành tích "vô tiền khoáng hậu"

Khánh Vy là một cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng. Cô nàng nổi lên sau 1 đêm nhờ clip quay “chơi” nói 7 thứ tiếng: Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy, Việt gây bão mạng xã hội. Clip nói 7 thứ tiếng chính là bàn đạp giúp Khánh Vy có thêm nhiều cơ hội được tiếp xúc với giới giải trí, trở thành MC và những hoạt động khác giúp cô có thu nhập “khủng” ở tuổi 18. Ngoài công việc trên, "hot girl 7 thứ tiếng" còn sở hữu kênh Youtube có tiếng trong cộng đồng học tiếng Anh với loạt video cộp mác VyVocab, VyTalk, VyLog. Những clip nói Tiếng Anh của hot girl Khánh Vy đều nhận được tương tác rất cao, có những clip lên đến 2, 3 triệu lượt xem. Cũng từ bàn đạp có được, Instagram và Facebook của Khánh Vy nườm nượp người theo dõi. Mới đây, Khánh Vy một lần nữa gây bão cộng đồng mạng khi chia sẻ khoảnh khắc tốt nghiệp ĐH bằng Giỏi, cộng thêm kênh YouTube Khánh Vy OFFICIAL của cô nàng vừa cán mốc 1 triệu subscribers. Khánh Vy là hình tượng hoàn hảo nhất của con nhà người ta trong “truyền thuyết” mà phụ huynh nào cũng mong ước, bảng thành tích dày đặc 12 năm liền học sinh giỏi toàn diện, từng đạt giải Ba Quốc gia môn Tiếng Anh. Sau 4 năm, Khánh Vy vừa tốt nghiệp ĐH, nhận bằng Giỏi khoa Quan hệ Quốc tế của trường Học viện Ngoại giao. Những thành tích "vô tiền khoáng hậu" liên tục tới giúp hình ảnh của Khánh Vy càng thêm ấn tượng trong mắt nhiều người. Chia sẻ trong một clip, Khánh Vy từng tiết lộ về khối tài sản mà cô nàng đang sở hữu. Năm 2018, hot girl Nghệ An mua được ôtô riêng cho bản thân, tặng bố mẹ một mảnh đất. Ở tuổi 22, Khánh Vy trở thành hình mẫu lý tưởng và niềm đam mê của tất cả mọi người: Xinh đẹp, học giỏi, tài năng, giàu có và hạnh phúc. Mời quý độc giả xem video: Nữ sinh Nghệ An 'nói lậu' 7 thứ tiếng cực siêu - Nguồn: Facebook

