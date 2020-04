Thoát mác "hot girl 7 thứ tiếng", Khánh Vy khoe vẻ quyến rũ, trưởng thành

Khánh Vy là một cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng. Nổi lên sau 1 đêm nhờ clip quay “chơi” nói 7 thứ tiếng: Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy, Việt gây bão mạng xã hội cô nàng chính thức trở thành hot girl 7 thứ tiếng. Có thể nói, chính clip nói 7 thứ tiếng là bàn đạp giúp Khánh Vy có thêm nhiều cơ hội được tiếp xúc với giới giải trí, trở thành MC và những hoạt động khác giúp cô có thu nhập “khủng” ở tuổi 18. Hot girl Khánh Vy khẳng định “những gì mình đang làm đã vượt qua danh xưng ngày đó”, nhưng cô nói thêm “mọi người gọi là gì cũng được, nhớ tới Vy là hạnh phúc rồi”. Sau hơn 3 năm được quan tâm, Khánh Vy hiện tại mong muốn mình như người truyền cảm hứng học tiếng Anh, truyền động lực sống tích cực đến nhiều bạn trẻ. Khánh Vy hiện là sinh viên năm cuối ngành Chính trị Quốc tế và Ngoại giao (Học viện Ngoại giao). Cùng với đó, Khánh Vy là MC tiếng Anh của đài VTV7 với các chương trình Follow us, 8 IELTS… Bên cạnh đó, 9X thường xuất hiện với vai trò MC song ngữ cho các sự kiện, là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng, thỉnh thoảng là mẫu ảnh thời trang. Theo nhiều bạn bè nhận xét, Khánh Vy chưa bao giờ kêu ca mệt mỏi, ủ rũ hay than phiền bởi vốn dĩ, cô nàng là cô gái luôn tích cực, yêu đời trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời Khánh Vy cũng trở thành một Youtuber nổi tiếng với cộng đồng học tiếng anh với loạt video cộp mác Vy Vocab. Những clip nói Tiếng Anh của Khánh Vy đều nhận được tương tác rất cao, có những clip lên đến 2, 3 triệu lượt xem. Instagram và Facebook của cô nàng nườm nượp người theo dõi. Chia sẻ trong một clip, Khánh Vy từng tiết lộ về khối tài sản mà cô nàng đang sở hữu. Năm 2018, cô nàng mua được ôtô riêng cho bản thân, tặng bố mẹ một mảnh đất. Khánh Vy cũng từng chia sẻ, thu nhập kiếm được từ việc chạy show, làm MC, tham gia event, làm KOLs… không hề nhỏ. Thế nhưng, tất cả không quan trọng bằng những thứ Khánh Vy đã trải qua, cái đọng lại và người ta gọi nó là kinh nghiệm và trải nghiệm. Mời quý độc giả xem video: Nữ sinh Nghệ An 'nói lậu' 7 thứ tiếng cực siêu - Nguồn: Youtube

