"Hot girl 10X Cần Thơ" Mai Tây hiếm hoi lộ mặt mộc

Mai Tây (tên thật Nguyễn Túy Xuân Mai, SN 2000) là một trong những hot girl Cần Thơ có nhan sắc gây ấn tượng. Cô bạn sở hữu các đường nét sắc sảo không kém gì lai Tây dù thuần Việt. Ngoài tình yêu đẹp với thiếu gia, Mai Tây còn nổi danh được mẹ chồng "phú bà" yêu thương hết mực, tặng nhiều trang sức, BĐS dù cả 2 chưa chính danh phận. Mới đây nhất, trong một clip chia sẻ về mối quan hệ của hai bên gia đình xui gia, Mai Tây để lộ mặt mộc giản dị cùng phong cách đời thường quần jean, áo phông đơn giản. Khoảnh khắc Mai Tây không trang điểm đậm nhưng nhan sắc vẫn chuẩn "mỹ nhân Cần Thơ", các đường nét sắc sảo vẫn không hề lu mờ khi không tô điểm. Bên dưới đoạn clip này, netizen cũng để lại bình luận khen visual mộc của Mai Tây: "Không trang điểm nhưng vẫn rất nét", "Thích vibe kiểu đời thường thế này của Mai lắm", "Con gái mà để mặt mộc nhưng môi hồng răng trắng đã rất xinh rồi",... Mai Tây của đời thường cực thu hút, cô nàng nhiều lần khiến dân tình phải sốc visual "Tây Tây" của mình. Theo nhiều người nhận xét, gương mặt Mai Tây đẹp tự nhiên, sở hữu mắt to tròn, mũi cao, mỹ nhân Cần Thơ cũng chọn cách trang điểm làm nổi bật lên những nét đẹp sẵn của mình. Trong lần chia sẻ này, Mai Tây lần đầu hé lộ rõ nghề nghiệp của bố mẹ: ba buôn đồ cổ, mẹ nội trợ. Mối quan hệ giữa bố chồng tương lai và bố ruột rất thân thiết, coi nhau như anh em trong nhà: "Dù không hay gặp nhau vì ba em thì ở Cần Thơ còn ba của Khang thì ở đây, hai anh em lúc nào cũng nhắn tin với nhau hết trơn. Hai mẹ cũng hay nói chuyện với nhau dù không nhất thiết phải gặp nhiều, tình cảm lúc nào cũng ở đó. Nên là tụi em (Mai và Khang) may mắn trong cái nền tảng gia đình lúc nào cũng hạnh phúc. Tụi em vẫn hay nói với nhau là mình may mắn, em rất trân trọng điều này. Tụi em thì hợp từ cách ăn uống, sở thích, hợp về gu âm nhạc hay thẩm mỹ, thể thao,... thậm chí tụi em còn tập gym, tennis, boxing,... và học cùng nhau". Mai Tây cho biết thêm.

Mai Tây (tên thật Nguyễn Túy Xuân Mai, SN 2000) là một trong những hot girl Cần Thơ có nhan sắc gây ấn tượng. Cô bạn sở hữu các đường nét sắc sảo không kém gì lai Tây dù thuần Việt. Ngoài tình yêu đẹp với thiếu gia, Mai Tây còn nổi danh được mẹ chồng "phú bà" yêu thương hết mực, tặng nhiều trang sức, BĐS dù cả 2 chưa chính danh phận. Mới đây nhất, trong một clip chia sẻ về mối quan hệ của hai bên gia đình xui gia, Mai Tây để lộ mặt mộc giản dị cùng phong cách đời thường quần jean, áo phông đơn giản. Khoảnh khắc Mai Tây không trang điểm đậm nhưng nhan sắc vẫn chuẩn "mỹ nhân Cần Thơ", các đường nét sắc sảo vẫn không hề lu mờ khi không tô điểm. Bên dưới đoạn clip này, netizen cũng để lại bình luận khen visual mộc của Mai Tây: "Không trang điểm nhưng vẫn rất nét", "Thích vibe kiểu đời thường thế này của Mai lắm", "Con gái mà để mặt mộc nhưng môi hồng răng trắng đã rất xinh rồi",... Mai Tây của đời thường cực thu hút, cô nàng nhiều lần khiến dân tình phải sốc visual "Tây Tây" của mình. Theo nhiều người nhận xét, gương mặt Mai Tây đẹp tự nhiên, sở hữu mắt to tròn, mũi cao, mỹ nhân Cần Thơ cũng chọn cách trang điểm làm nổi bật lên những nét đẹp sẵn của mình. Trong lần chia sẻ này, Mai Tây lần đầu hé lộ rõ nghề nghiệp của bố mẹ: ba buôn đồ cổ, mẹ nội trợ. Mối quan hệ giữa bố chồng tương lai và bố ruột rất thân thiết, coi nhau như anh em trong nhà: "Dù không hay gặp nhau vì ba em thì ở Cần Thơ còn ba của Khang thì ở đây, hai anh em lúc nào cũng nhắn tin với nhau hết trơn. Hai mẹ cũng hay nói chuyện với nhau dù không nhất thiết phải gặp nhiều, tình cảm lúc nào cũng ở đó. Nên là tụi em (Mai và Khang) may mắn trong cái nền tảng gia đình lúc nào cũng hạnh phúc. Tụi em vẫn hay nói với nhau là mình may mắn, em rất trân trọng điều này. Tụi em thì hợp từ cách ăn uống, sở thích, hợp về gu âm nhạc hay thẩm mỹ, thể thao,... thậm chí tụi em còn tập gym, tennis, boxing,... và học cùng nhau". Mai Tây cho biết thêm.