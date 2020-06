Hot girl 10 triệu follow Tik Tok khoe nhan sắc "không phải dạng vừa đâu"

Mới đây, nền tảng Tik Tok ghi nhận kỷ lục mới, sau nhiều nỗ lực cô nàng hot girl Linh Barbie đã vượt mặt nhiều tên tuổi nổi tiếng để trở thành người Việt đầu tiên sở hữu tài khoản này với hơn 10 triệu lượt theo dõi. Linh Barbie dù vẫn còn xa lạ đối với giới trẻ Việt, thế nhưng tên tuổi của hot girl này lại được hầu hết cộng đồng Tik Tok biết đến. Thậm chí, nhiều người còn cảm thấy việc cô nàng đạt được lượng follow khủng khá điều dễ đoán trước. Để có được thành quả đáng nể như ngày hôm nay, bản thân Linh đã rất đầu tư cho từng video Tik Tok của mình. Mặc dù không dài dòng nhưng mỗi clip của cô luôn có những thông điệp được truyền tải tích cực tới người xung quanh. Nội dung kênh của Linh Barbie luôn có sự định hướng rõ ràng dựa trên sở thích cá nhân, đam mê diễn xuất. Nhà sáng tạo trẻ tuổi này thường xuyên chia sẻ các video lên tiếng cho phái nữ, hướng dẫn cách tự vệ khi ra đường, các bí quyết để trở nên tự tin, xinh đẹp hơn,... Điều làm nên sự khác biệt của hot girl Tik Tok Linh Barbie chính là cách cô khéo léo kết hợp với bạn bè của mình và lựa chọn các chủ đề chi tiết, mới lạ, phù hợp hơn với thế hệ trẻ hiện nay. Dựa vào số liệu thống kê của Tik Tok gần đây, Linh Barbie trở thành người đầu tiên ở nước ta sở hữu tài khoản hơn 10 triệu lượt theo dõi. Theo nhiều bạn trẻ nhận xét, Linh Barbie mang hình tượng một nhà sáng tạo nội dung mạnh mẽ, biết chăm chút về ngoại hình. Do đó, sự xuất hiện của cô trên nền tảng Tik Tok luôn đem đến nguồn năng lượng tích cực Cô nàng từng chia sẻ, cột mốc này là dấu ấn của tuổi thanh xuân, 2 năm gắn bó cùng Tik Tok bằng đam mê, cố gắng và mong muốn nội dung mình sáng tạo có thể mang lại giá trị cộng đồng. Linh Barbie có tên thật Nguyễn Diệu Linh, sinh năm 1994, quê ở An Giang , hiện cô đang làm diễn viên, người mẫu tự do tại TP HCM. Cô nàng 9X xây dựng thương hiệu cho mình trên nền tảng Tik Tok nhờ sở hữu ngoại hình ưa nhìn, gương mặt xinh xắn, mái tóc nhuộm màu nổi bật và đặc biệt là nụ cười ngọt ngào đáng yêu cùng loạt biểu cảm cực ngầu. Ở Linh lúc nào cũng toát lên vẻ thần thái hút hồn, khó lẫn với những hot girl khác. Cô nàng xinh đẹp này còn chứng tỏ mình là cô nàng đa tài khi vừa có năng khiếu diễn xuất, hát hay cùng khả năng vũ đạo cực kì ổn. Mời quý độc giả đón xem thêm video Tổng Hợp Tik Tok Ý Nghĩa Triệu View Của Linh Barbie Mới Nhất 2020 - Nguồn: Linh Barbie

