Đi sự kiện, bạn gái Trí Thịt Bòa bị soi chân "cột đình"

Những ngày gần đây, nhan sắc của bạn gái Trí Thịt Bòa liên tục bị dân mạng soi. Mới đây nhất, tại một sự kiện Hà My xuất hiện cùng bạn trai nhưng lại bị soi đôi chân "cột đình". Xuất hiện cùng bạn trai đầy quyến rũ trong chiếc đầm trắng đầy quyến rũ nhưng Hà My bị nhận xét có phần mũm mĩm hơn so với ảnh đăng trên mạng xã hội, đặc biệt là đôi chân khá "chắc chắn". Đáp trả lại điều này, cả Hà My và Trí Thịt Bòa đều không lên tiếng. Trên Instagram cá nhân, nàng hot girl chỉ đăng tải một bức ảnh duy nhất tại sự kiện với ngoại hình "10 điểm không có nhưng". Đây có lẽ là cách cô nàng dằn mặt anti fan chê bai ngoại hình cô nàng. Hà My là cái tên quen thuộc trong giới rich kid Việt (hội con nhà giàu), thu hút hơn 130.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội. Hà My còn được biết tới nhiều hơn khi trở thành người yêu của Trí Thịt Boà một nhà sáng tạo nội dung được nhiều bạn trẻ yêu mến. Cặp đôi Hà My và Trí Thịt Boà nhanh chóng nhận được sự yêu mến của cộng đồng mạng nhờ những khoảnh khắc thân mật, ngọt ngào. Hà My (SN 1997, Hà Nội) là cựu du học sinh Mỹ, nổi tiếng trên mạng xã hội với những video chia sẻ về mảng đời sống, thời trang và làm đẹp. Hiện tại, cô sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Hà My có cuộc sống sang chảnh, thường xuyên xuất hiện tại những địa điểm đắt đỏ và sở hữu nhiều món đồ hiệu giá trị cao. Theo dõi trang cá nhân của Hà My, dân mạng có thể nhận thấy, người đẹp theo đuổi hình tượng nữ tính, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên được vẻ sang trọng, đài các. Ngoài đời, Hà My có gu thời trang đơn giản, không quá cầu kỳ về mặt họa tiết. Cô tập trung nhấn nhá bằng vài món phụ kiện quen thuộc như túi xách, kính mắt hay vòng cổ nhỏ nhắn.

