Hôn nhân viên mãn của dàn cầu thủ U23 Thường Châu năm nào?

Năm 2018, U23 Việt Nam đã có một hành trình khó quên tại VCK U23 châu Á. Dàn cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã làm nên kỳ tích khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, giành ngôi vị á quân. Trận đấu "lịch sử" dưới trời tuyết Thường Châu năm nào đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng fan hâm mộ Việt. Sau 6 năm, lứa cầu thủ ngày ấy giờ đã yên bề gia thất. Phan Văn Đức "mở bát" đầu năm 2020 bằng một đám cưới rình rạng với "cô giáo mầm non xinh đẹp" - Võ Nhật Linh. Cặp đôi kết hôn chỉ sau 5 tháng công khai hẹn hò. Đến hiện tại cặp đôi có cuộc sống viên mãn với 2 con 1 trai 1 gái. Cầu thủ Đình Trọng và Huyền Trang nổi tiếng với mối tình sâu đậm, bền bỉ kéo dài suốt 8 năm. Cặp đôi chính thức kết hôn vào tháng 9/2023. Sau khoảng 4 năm yêu nhau, Hồng Duy và Kiều Oanh quyết định về chung một nhà. Kiều Oanh sinh năm 1995, quê Gia Lai. Cô tốt nghiệp thạc sĩ ngành Việt Nam học Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Oanh là con gái giám đốc một công ty cao su có tiếng trong vùng. Đám cưới của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu từng thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Doãn Hải My quê Hà Nội, từng vào tốp 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Năm 2018, Bùi Tiến Dũng từng nổi danh với danh xưng "thủ môn quốc dân". Anh kết hôn với người mẫu đến từ Ukraine tên Dianka Zakhidova vào năm 2022. Trung vệ Bùi Tiến Dũng kết hôn với cô chủ khách sạn Nguyễn Khánh Linh năm 2021. Đám cưới được tổ chức rình rang với rạp cưới "khủng" và số lượng khách mời lớn. Công Phượng kết hôn với Tô Ngọc Viên Minh vào năm 2020. Bà xã Công Phượng là "thiên kim tiểu thư Sài thành", ái nữ của một gia đình bề thế ở TP.HCM. Cặp đôi có 1 thời gian dài bên nhau trước khi về chung nhà. Hà Đức Chinh và "hot girl mạng" Mai Hà Trang được gọi là "tình yêu bạc xỉu". Cặp đôi kết hôn vào tháng 5/2022, hôn lễ được tổ chức ấm cúng với sự chúc phúc của hai bên gia đình. Xuân Trường kết hôn với mối tình lâu năm của mình vào năm 2021. Cô nàng là Ngô Mai Nhuệ Giang (sinh năm 1993), từng tốt nghiệp trường Đại học RMIT. Người sở hữu siêu phẩm được mệnh danh là "cầu vồng tuyết" Thường Châu năm nào Quang Hải cũng đã có hạnh phúc riêng của mình. Anh kết hôn với Chu Thanh Huyền vào tháng 4 năm nay. Chu Thanh Huyền sở hữu sự nghiệp kinh doanh riêng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 4 năm yêu nhau, cầu thủ Thành Chung và nàng Wags Tố Uyên đã quyết định gắn bó lâu dài, cùng xây dựng gia đình hạnh phúc. Cặp đôi thường xuyên khoe những hình ảnh tình tứ lên rang cá nhân. Đầu năm 2021, Xuân Mạnh - Dung Trần nên duyên vợ chồng. Sau 3 năm chung sống, cặp đôi đã có "đủ nếp đủ tẻ", tậu nhà xịn, xe sang. (Ảnh: Tổng hợp FBNV)

